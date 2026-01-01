Утечка: следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Total War: THREE KINGDOMS и Wildgate

Согласно информации от инсайдеров c HotukDeals, 1 января Epic Games Store раздаст сразу две бесплатные игры: стратегию Total War: THREE KINGDOMS и PvPvE-шутер Wildgate. Раздача продлится до 8 января, после чего их сменит стратегия Bloons TD 6.

Total War: THREE KINGDOMS воссоздает эпические конфликты в древнем Китае в эпоху героев и легенд, сочетая захватывающее построение империи, государственное управление и завоевания с потрясающими сражениями в реальном времени.

Wildgate - многопользовательский PvPvE-шутер от первого лица с тактическими боями космических кораблей. Обходите опасности, ищите оружие, навешивайте на корабль всякие прибамбасы, уводите артефакты из-под носа у соперников… или устраняйте конкуренцию.