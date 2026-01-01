Утечка: следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Total War: THREE KINGDOMS и Wildgate

Согласно информации от инсайдеров c HotukDeals, 1 января Epic Games Store раздаст сразу две бесплатные игры: стратегию Total War: THREE KINGDOMS и PvPvE-шутер Wildgate. Раздача продлится до 8 января, после чего их сменит стратегия Bloons TD 6.
Total War: THREE KINGDOMS воссоздает эпические конфликты в древнем Китае в эпоху героев и легенд, сочетая захватывающее построение империи, государственное управление и завоевания с потрясающими сражениями в реальном времени.
Wildgate - многопользовательский PvPvE-шутер от первого лица с тактическими боями космических кораблей. Обходите опасности, ищите оружие, навешивайте на корабль всякие прибамбасы, уводите артефакты из-под носа у соперников… или устраняйте конкуренцию.
Отлично, уже забрал. Стратежка отличная должна быть. Я уже много лет в Total War: Rome 2 гоняю, можно будет и ещё одну часть заценить.
Total War: Three Kingdoms лучшая среди новых тотал варов, ибо эта игра единственная, в которой ИИ врагов я могу назвать "умным" на высокой сложности. В остальных играх серии ИИ гораздо глупее. Точка.
Игра 2018 года. Ты ее до сих пор не заценил?)
Короче, началась раздача. Решил перезагрузить EGS и все, игр нет.
Теперь только так.
Решил, получилось только через поиск, найти игру.
А Total War: THREE KINGDOMS не доступна. И вообще после перезапуска EGS надо было, заново пароль вводить. Как будто EGS опять, лагал как на ГТА раздачи.
баг егс, позже проверь, у меня часть игр не отображает в библиотеке, хоть запускаются
Она не доступна для ру региона что тут не понятно.
Так же было, потом появились.
Total War: THREE KINGDOMS, а вторая недоступна(она не нужна).
Подводя итог можно сказать итог сказать начали с жира закончили такими себе играми, хогварц сьел весь бюджет тем более игру целую неделю раздавали.
Тотал вар топ игра, эта ещё и одна из лучших частей серии
Забрал . Вот вчера тоже раздавали коллекцию всю коллекцию Trine из 4 х частей
5 часть придётся в стиме покупать так как чё та не дали все части ну пофиг у меня все части в стиме, а так пусть валяется качать точно не буду смысла нет лишь как лишняя копия.
+
Wildgate интересно выглядит.Спасибо стиму за бета тест)
Забрал Total War, хотя китайский сеттинг и история абсолютно унылы и не интересны.
ВАУ-раздачи на НГ не вышло, дали какой то обычный полушлак... Теперь до следующего НГ