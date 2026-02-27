Глобальный мод Warhammer: Total Rebirth для Total War: Warhammer 2 вышел в альфа-версии

Моддер под ником Juggernaut999 выпустил масштабную модификацию Warhammer: Total Rebirth для глобальной стратегии Total War: Warhammer 2. Проект перерабатывает практически каждый аспект оригинальной игры и делает игровой процесс похожим на классические части серии, которые выходили до Total War: Rome 2. В данный момент модификация доступна в статусе альфа-версии на площадках Steam Workshop и ModDB.

Боевая система была полностью переработана. Теперь она вдохновлена игрой Total War: Shogun 2. В сражениях решающее значение приобрели боевой дух отрядов, тактическое позиционирование и преимущество высоты. Множество отрядов пехоты и кавалерии получили возможность выстраиваться в различные боевые порядки. Доступен свободный строй, который снижает потери от вражеских стрелков, но делает бойцов очень уязвимыми для кавалерийского натиска. Осады также подверглись изменениям. Автор убрал карманные лестницы и башни с огромным радиусом поражения, а сами карты поселений переделаны в стиле Total War: Medieval 2 и Total War: Attila.

В модификацию добавлены новые отряды для Империи, Южных Королевств, Арабии и Кислева. Войска Империи дополнительно получили масштабное визуальное обновление моделей и текстур. Для прохождения теперь доступны абсолютно все малые фракции Империи и Южные Королевства. На стратегической карте изменена система строительства и изучения технологий. Возведение определенных зданий теперь заблокировано до изучения соответствующих технологий. Деревья навыков лордов и героев переработаны в стиле серии Borderlands, а действия агентов стали более реалистичными. Например, вместо снижения восполнения потерь агенты теперь могут провоцировать восстания.

На сегодняшний день для игры доступны все расы, однако только Империя получила полный ребаланс и обновление механик кампании. Остальные фракции будут переработаны в будущих обновлениях. Игроки уже успели оценить проект, отметив возросшую сложность и тактическую глубину. При этом пользователи сообщают о некоторых ошибках. Геймеры жалуются на проблемы со зданиями Царей Гробниц и слишком медленное восполнение потерь, которое может занимать до 25 ходов. Разработчик активно общается с аудиторией и планирует исправлять недочеты. Модификация имеет размер около 3 гигабайт и требует установки 2 дополнительных архивов с моделями и картами.