Автор популярного мода для Total War: Warhammer III намеренно сломал его из-за ИИ-репаков

Автор одного из самых популярных модов для Total War: Warhammer III намеренно сделал его несовместимым с несанкционированными перезаливами. Причиной стал конфликт вокруг модификаций, созданных с использованием ИИ, которые другие пользователи распространяли без разрешения автора оригинального проекта.

Речь идёт о SFO: Grimhammer III — масштабной модификации ветерана моддинга Венриса. Проект развивается почти десять лет и полностью перерабатывает Total War: Warhammer III, меняя кампанию, боевую систему, экономику, кастомизацию и другие элементы игры, чтобы сильнее приблизить их к лору вселенной Warhammer. Разработка также поддерживается через Patreon.

В последние недели другие пользователи начали создавать с помощью ИИ дополнительные модификации для SFO: Grimhammer III. Они позволяли использовать проект с обновлёнными версиями игры Creative Assembly, однако, по словам Венриса, делались и распространялись без его разрешения.

В ответ моддер намеренно повредил собственную модификацию таким образом, чтобы она перестала работать с подобными неофициальными перезаливами. Венрис также предупредил, что может полностью закрыть доступ к SFO: Grimhammer III, если ситуация продолжит обостряться.

«Из-за растущего числа несанкционированных перезаливов SFO: Grimhammer III и, что ещё важнее, использования ИИ в этом процессе я намеренно повредил мод, чтобы он не работал с такими перезаливами», — заявил автор. По его словам, SFO: Grimhammer создавался почти десять лет благодаря его «страсти и любви» к сообществу и вселенной Warhammer, поэтому он не разрешает использовать свою работу без согласия.

Ситуация стала частью более широкой дискуссии вокруг ИИ-модификаций. В последние недели в сети появилось множество проектов, созданных с использованием генеративного ИИ: от расширения существующих модов до различных игровых гибридов и переносов знакомых игр на новые платформы. Это уже вызвало споры о правах авторов и границах допустимого использования чужой работы.

Реакция сообщества оказалась неоднозначной. Некоторые пользователи раскритиковали Венриса за попытку контролировать сторонние модификации, однако значительная часть аудитории поддержала автора SFO. На фоне этих споров конфликт вокруг Grimhammer III показывает, что распространение ИИ-инструментов затрагивает не только разработчиков игр, но и саму культуру традиционного моддинга.