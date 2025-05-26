Авторы Total War: Warhammer 3 поделились новыми подробностями о грядущем дополнении Tides of Torment

Разработчики Total War: Warhammer 3 продолжают радовать фанатов новыми подробностями о грядущем дополнении Tides of Torment. В центре внимания — свежие легендарные лорды, новые юниты и переработка фракции Норска, которые обещают внести свежую динамику в игровой процесс.

Одним из ключевых персонажей дополнения станет Сейл Неверный — второй из трёх новых легендарных лордов. Сейл присоединится к фракции Норска и по словам разработчиков, является «одним из самых могущественных магов в игре». Его уникальность заключается в том, что он не стремится вести армию в лобовую атаку, а предпочитает хитроумные манипуляции. Сейл умеет убеждать противников в своей лояльности, чтобы потом предавать их в самый неожиданный момент. Такой стиль игры требует осторожности, поскольку вокруг лорда постоянно растёт число врагов.

Ещё одна важная особенность Сейла — наличие двух «повелителей заклинаний» на выбор, что придаёт ему большую универсальность в бою. Как представитель Норска, он будет способен совершать набеги на поселения, разрушать их или приносить в жертву богам Хаоса. Кроме того, в дополнении появится новая механика, связанная с планированием, исполнением и вознаграждением за предательства. Первоначально разработчики планировали серьёзно переработать систему дипломатии, но решили, что это может быть слишком рискованно для баланса игры.

Помимо Сейла, разработчики представили несколько новых юнитов, которые дополнят армию Норска и придадут ей новые тактические возможности. Nightmaw — загадочное существо, появившееся в результате слияния нескольких неудачливых магов, станет способностью Сейла, используемой против врагов. Фимир Благородный — мастер скрытности и магии, который будет усиливать своих союзников, а Химера — летающий трёхголовый монстр, обладающий разнообразными атаками и высокой мобильностью.

Разработчики также откликнулись на просьбы фанатов уделить больше внимания фракциям Норска и готовят для них серьёзные обновления. В числе изменений — переработка дилемм «Чудовищный арканум», «Аллегия богов хаоса» и «Конфедерация». Кроме того, отдельные подфракции получат новые игровые механики. Например, корабль Вульфрика, «Морской клык», который сейчас является боевой способностью, в дополнении станет элементом карты кампании, позволяющим игрокам быстрее перемещаться. Трогг получит возможности влиять на других монстров, чтобы те помогали ему в сражениях.

Дополнение Tides of Torment запланировано к выходу этим летом. Вместе с Сейлом и уже анонсированной Дечалой Отвергнутой в него войдёт ещё один платный легендарный лорд, имя которого пока держится в секрете. При этом четвёртый лорд будет доступен бесплатно для всех игроков.

Помимо этого, совсем скоро появится обновление 6.2, которое внесёт важные улучшения в систему помощников. Разработчики уделяют особое внимание тем персонажам, которые казались менее полезными, чтобы сделать их более востребованными. В этом патче также появятся новые юниты — Кровавые рыцари со щитами и мечами и Хобгоблин-болтометатель, которые добавят новые стратегические варианты для армии.