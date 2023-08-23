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Total War: Warhammer 3 17.02.2022
8.3 428 оценок

Авторы Total War: Warhammer 3 показали геймплей за нового лорда в стиле Бабы-Яги

Solstice
Новости

Creative Assembly показала геймплей последнего из трех легендарных лордов дополнения Shadows of Change для Total War: Warhammer 3. Дизайн Матери Останкии вдохновлен Бабой-Яго из славянской мифологии. Это легендарный лорд маг Кислева, чья основная механика кампании — сглазы. С их помощью она может перемещаться по волшебному лесу на глобальной карте, воровать деньги у других фракций и призывать лесных чудовищ.

Уникальные отряды Матери Останкии:

  • Старая ведьма — герой-маг, владеющий школами магии Зверей, Смерти и Теней;
  • Акшины — мастера засад на любой местности, вооруженные бронебойными арбалетами;
  • Лесные чудовища — монструозная пехота;
  • Воплощение стихии зверей — гигантский магический монстр с огромным уроном, но слабой защитой;
  • Волчьи сердца (знаменитый отряд) — охотники, вооруженные луками и мечами;
  • Бойцы бойднова (знаменитый отряд) — пехотинцы с ружьями;
  • Волки Мордхайма (знаменитый отряд) — усиленные аналог лесных чудовищ.

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Дополнение Shadows of Change выйдет 31 августа 2023 года. В игру добавят трех легендарных лордов — Юань Бо (Катай), Мать Останкию (Кислев) и Перевертыша (Тзинч). DLC будет переведено на русский язык.

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