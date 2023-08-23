Авторы Total War: Warhammer 3 показали геймплей за нового лорда в стиле Бабы-Яги

Финальная глава в трилогии Total War: Warhammer.

Вас ждёт новое измерение, где правит лишь тёмная магия: Царство Хаоса. Это ужасное место непостижимо для простых смертных. Его земли сулят огромную власть, но таят в себе пагубные соблазны. Целый мир стоит на краю пропасти и рано или поздно случится катастрофа, которая затронет всех. Удастся ли вам обуздать своих демонов? Или же вы возглавите их?