Авторы Total War: Warhammer 3 показали геймплей за нового лорда в стиле Бабы-Яги

Creative Assembly показала геймплей последнего из трех легендарных лордов дополнения Shadows of Change для Total War: Warhammer 3. Дизайн Матери Останкии вдохновлен Бабой-Яго из славянской мифологии. Это легендарный лорд маг Кислева, чья основная механика кампании — сглазы. С их помощью она может перемещаться по волшебному лесу на глобальной карте, воровать деньги у других фракций и призывать лесных чудовищ.
Уникальные отряды Матери Останкии:
- Старая ведьма — герой-маг, владеющий школами магии Зверей, Смерти и Теней;
- Акшины — мастера засад на любой местности, вооруженные бронебойными арбалетами;
- Лесные чудовища — монструозная пехота;
- Воплощение стихии зверей — гигантский магический монстр с огромным уроном, но слабой защитой;
- Волчьи сердца (знаменитый отряд) — охотники, вооруженные луками и мечами;
- Бойцы бойднова (знаменитый отряд) — пехотинцы с ружьями;
- Волки Мордхайма (знаменитый отряд) — усиленные аналог лесных чудовищ.
Стартовая точка Матери Останкии в кампании "Бессмертные империи"
Стартовая точка в компании "Царство Хаоса"
Дополнение Shadows of Change выйдет 31 августа 2023 года. В игру добавят трех легендарных лордов — Юань Бо (Катай), Мать Останкию (Кислев) и Перевертыша (Тзинч). DLC будет переведено на русский язык.