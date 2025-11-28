Авторы Total War: Warhammer 3 упрощают жизнь мододелам: новый менеджер модов уже доступен для тестирования

Creative Assembly продолжает развивать Total War: Warhammer 3 и сделала важный шаг навстречу игрокам и мододелам. Студия представила новый менеджер модификаций, который уже можно опробовать в рамках открытого тестирования. Полноценный релиз системы назначен на 4 декабря, но ранняя версия доступна всем пользователям Steam прямо сейчас.

Разработчики подчёркивают, что их цель — сократить время, которое игроки тратят на настройку модов, и максимально упростить процесс взаимодействия с ними. Новый менеджер встроен в Steam-версию игры: при запуске пользователи могут выбрать обновлённый лаунчер, классическую версию или сразу перейти к игре. При этом загрузка модов из Steam Workshop пока выполняется через старую систему.

Новый инструмент предлагает ряд полезных возможностей. Игроки могут создавать и сохранять профили модов, делиться ими, а также автоматически активировать набор модификаций, использованных в конкретном сохранении. Поддерживается и выбор сохранения для функции «продолжить кампанию», что делает возвращение в игру ещё удобнее.

Старый менеджер останется доступным до официального релиза обновлённой версии. Creative Assembly также планирует распространить новую систему управления модами и на другие игры серии Total War.

Дополнительно студия анонсировала, что подробности масштабного обновления 7.0 для Warhammer 3 станут известны уже 2 декабря. Total War: Warhammer 3, вышедшая в 2022 году, продолжает активно развиваться, получая новые дополнения, улучшения и поддержку со стороны большого сообщества мододелов.