Авторы Total War Warhammer 3 заявили о необходимости повышения цен на DLC - фанаты в ярости ©

DLC - неотъемлемая часть современной игровой индустрии, хотя некоторые геймеры до сих пор относятся к ним с неприязнью. Особенно если разработчики, по мнению игроков, начинают наглеть - как в случае с Shadow of Change для Total War: Warhammer 3, разработчики которого сильно раздражали некоторых игроков якобы "шантажом".

Анонс SoC состоялся в начале августа, и игроки поспешили высказать свое недовольство. Причина оказалась прозаичной: студия Creative Assembly хочет получить 25 долларов за DLC, которое не добавляет ни новой расы, ни другого сюжетного контента.

Жалобы оказались достаточно заметными, чтобы разработчик выступил с заявлением о ценовой политике. Только вот содержание этого сообщения отнюдь не успокоило поклонников. Напротив, даже самые большие поклонники Creative Assembly начали критиковать студию. Некоторые из них лишь утверждают, что вина лежит не столько на разработчиках, сколько на "корпорации".

В своем блоге Роб Бартоломью, директор по продуктам Creative Assembly, сразу же заявил, что "издержки" студии растут, и повышение цен на DLC связано именно с этим. Разработчик даже заявил, что, хотя "сейчас неподходящее время для повышения цен", повышение цен - это "бизнес-реальность" для поддержки TW: Warhammer 3, содержание которой рассчитано на годы вперед.

Спойлер

Мы знаем, что любое повышение будет жестким, именно поэтому наши цены оставались довольно стабильными в течение последних нескольких лет. Недостатком является то, что любое повышение сегодня будет более заметным. Сейчас неподходящее время для повышения цен, и мы не легкомысленно отнеслись к этому шагу. Однако такова бизнес-реальность поддержки Warhammer 3 и обеспечения того, чтобы мы могли предлагать дополнительный контент в течение нескольких лет, которые запланированы на данный момент. Мы знаем, что это может означать, что некоторые из вас ждут будущих скидок или распродаж. И мы знаем, что это объяснение ничуть не облегчает ситуацию. Но для вас важно услышать нас, и мы надеемся, что, по крайней мере, это поможет прояснить, почему было принято такое решение. Наконец, мы должны еще раз попросить вас прекратить направлять оскорбления в адрес отдельных членов команды. Как бы вы ни были разочарованы, это люди, которые проводят много часов, представляя вас и ваши голоса в студии. Вся наша работа становится легче, когда к нам относятся с уважением

Если с последним утверждением фанаты, возможно, и согласятся, то остальная часть сообщения была воспринята с разочарованием и недоверием. Некоторые геймеры восприняли сообщение студии как своеобразный шантаж: поклонники должны заплатить больше, иначе Creative Assembly не выпустит весь обещанный контент для Total War: Warhammer 3. Некоторые интернет-пользователи сочли такую трактовку излишней, но и они считают заявление разработчиков неэффективным способом успокоить покупателей.

Другие поклонники предположили, что таким образом CA хочет собрать больше денег на разработку других проектов. Или повысить зарплату руководству студии или издателю (т.е. SEGA). Эта интерпретация была быстро подхвачена пользователями социальных сетей. Эта проблема дала им повод пожаловаться на слишком редкие обновления, даже те, которые призваны лишь исправить постоянно возникающие в игре ошибки. Здесь напрашивается сравнение с разработчиками Baldur's Gate 3, которые с момента выхода игры в ранний доступ выпустили уже несколько патчей с исправлениями, а первый полноценный патч с более чем тысячей изменений уже на подходе.

Независимо от интерпретации, заявление студии Creative Assembly определенно не успокоило игроков (что, наверное, понимают и сами разработчики). Достаточно взглянуть на "в основном отрицательные" обзоры TW: Warhammer 3 в Steam за последние тридцать дней. Из 1 892 опубликованных за это время рецензий только 36% были положительными.