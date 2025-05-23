Авторы Total War: Warhammer III показали мрачный тизер дополнения Tides of Torment

Во время презентации Warhammer Skulls студия Creative Assembly представила тизер нового обновления Tides of Torment для Total War: Warhammer 3. Этот короткий, но насыщенный ролик намекает на важные изменения в кампании Immortal Empires и приближение новых сил Хаоса.
В видео показан мрачный ритуал, который исполняет загадочный колдун: он призывает молнии, искажает пространство и превращает окружающих в ужасающих порождений Бездны — Hellspawn. Разработчики обещают раскрыть все подробности уже сегодня в 17:00 по московскому времени, включая информацию о новой фракции.
Один из новых лордов уже известен — это Дечала Отвергнутая,, одна из самых величайших чемпионов Слаанеша.. Однако тизер намекает на появление как минимум ещё двух персонажей, а также новых юнитов, уникальных механик и даже бесплатного контента.
Сейчас Total War: Warhammer 3 доступна со скидкой 66% в Steam. Также со скидками предлагаются крупные DLC: «Знамение разрушения» и «Тени перемен».
Благо все эти длс бесплатные )
Даже боюсь представить какой там ценник будет со всеми ДЛС.
А ведь до сих пор эта игра не взломана ))