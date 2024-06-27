Будущие DLC для Total War: Warhammer 3 будут расширять популярную кампанию "Бессмертная Империя"

Creative Assembly пробует новый формат обновлений для своего сообщества: 17-минутный разговор между разработчиками на тему "Что дальше?". Предстоящее DLC получило более подробную информацию, но прежде чем перейти к ней, команда объясняет, что они прислушались к отзывам игроков и в будущих дополнениях перейдут от сюжетной кампании, которую многие невзлюбили с самого релиза, к кампании "Бессмертной Империи" в жанре песочницы. "Наши следующие DLC будут сфокусированы на БИ специально для наших новых персонажей и фракций", - говорит старший директор игры Рич Олдридж.

"Это не значит, что мы перестанем поддерживать сюжетную кампанию", - уточняет младший игровой директор Виктор Досев, а затем добавляет: "Мы переходим к Бессмертным Империям".

Похоже, что сюжетная кампания продолжит получать исправления ошибок и обновления баланса, но в будущих DLC вместо этого будет расширен режим песочницы. "Бессмертные Империи — это квинтэссенция Warhammer, - заявил Олдридж.

В следующем DLC это означает появление новых легендарных лордов и сопровождающих их юнитов, которые можно будет использовать на огромной карте Бессмертных Империй. Владыкой Зеленокожих станет Горбад Железный Коготь, Кхорн получит У'жула Собирателя Черепов, а Королевства Огров - классического владыку времен раннего Warhammer, наемника Голгфага Людоеда

Забегая вперед, отметим, что старые армии Total War: Warhammer в будущем также получат новую порцию любви. "Поклонники графов-вампиров, не волнуйтесь", - говорит Олдридж. "Не волнуйтесь, все будет хорошо. Поклонники Норска, знаете, мы хотим вернуться туда и решить вопросы, связанные с охотой на монстров". Ведущий дизайнер DLC Шон Макдональд говорит, что патчи между DLC будут становиться все более существенными.

В завершение они пояснили, что у следующего DLC пока нет твердой даты выхода, но Олдридж говорит: "Мы смотрим на конец года". И нам следует ожидать новых новостей от Creative Assembly в "конце лета".