Creative Assembly чинит "ленивые" армии - Total War: Warhammer III готовится к обновлению 6.2.4

Разработчики из Creative Assembly готовят очередное обновление для Total War: Warhammer III, сосредоточившись на исправлении давних ошибок и улучшении поведения искусственного интеллекта. Версия 6.2.4 не принесёт крупных нововведений, но обещает сделать стратегию заметно стабильнее и избавить игроков от ряда раздражающих проблем.

По словам главы отдела по коммуникациям с сообществом Адама Фримана, команда уже добилась ощутимого прогресса. Главная цель патча — исправить поведение армий ИИ, которые нередко бездействуют возле поселений, даже когда рядом есть подходящие цели для атаки. Особенно часто такая «леность» проявлялась у фракций, окружённых союзниками: они попросту оставались на месте, не предпринимая активных действий.

Отдельное внимание уделено Гномам Хаоса, которые по неизвестной причине перестали регулярно нанимать элитные отряды, и легендарному лорду Голгфагу. В дополнении Omens of Destruction этот персонаж должен был быть более агрессивным в кампании, однако на практике вёл себя слишком пассивно. Теперь, как отмечает Фриман, он наконец атакует и расширяет свои владения так, как и задумывалось.

Разработчики подчеркивают, что процесс тестирования займёт время, ведь любое изменение в сложной системе поведения ИИ может вызвать новые ошибки. Тем не менее команда намерена выпустить обновление 6.2.4 уже в ближайшие недели — ориентировочно до 6 ноября.

Пока патч находится в разработке, Creative Assembly продолжает работу и над крупным дополнением Tides of Torment, релиз которого намечен на 4 декабря. Total War: Warhammer III, вышедшая в феврале 2022 года, по-прежнему остаётся флагманом стратегических игр студии, и очередное обновление призвано укрепить её позиции среди фанатов серии.