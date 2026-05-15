Creative Assembly делает ставку на Великий Катай: Total War: Warhammer 3 получит новое DLC с тигриными воинами

Студия Creative Assembly представила новое дополнение Bhashiva & Tiger Warriors для Total War: Warhammer 3, и фанаты Великого Катая явно получили именно тот контент, которого давно ждали. DLC добавит в игру нового легендарного лорда — Бхашиву, Белого Тигра Шан-Янга, которая вступит в борьбу против сил Хаоса вместе с Железным Драконом.

Главной особенностью дополнения станет упор на мобильные и скрытные войска. Армию Катая пополнят Тигровые воины, Железные когти, Ловчие и другие элитные отряды, заточенные под быстрые атаки и засады. Судя по описанию, разработчики хотят сделать фракцию заметно агрессивнее и динамичнее, что выглядит особенно интересно на фоне более оборонительного стиля Катая в текущей версии игры.

В кампании появится механика «Тигриный суд», позволяющая развивать фракцию через выбор стратегических Столпов. Кроме того, выполнение приказов Железного Дракона откроет дополнительные войска и уникальные усиления для армии. Такой подход напоминает смесь классических механик Total War и более «ролевой» системы прогрессии, что может заметно освежить кампанию.

Одновременно с DLC выйдет патч 8.0, который переработает баланс Великого Катая и добавит бесплатного легендарного героя Таояня Беспощадного. После неоднозначных обновлений последних месяцев Creative Assembly явно пытается вернуть доверие сообщества — и, похоже, делает ставку именно на одну из самых популярных фракций Warhammer 3.