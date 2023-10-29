Creative Assembly начала удалять призывы к бойкоту Total War: Warhammer 3 на официальных форумах

Компания Creative Assembly приняла решение запретить все обсуждения, касающиеся бойкота Total War: Warhammer 3, на официальных форумах игры, поскольку они не служат никакой цели и не вносят реального вклада в улучшение игры.

Призывы к бойкоту были вызваны повышением цен на DLC, начиная с Shadows of Change. Напомним, что повышение цен на DLC было вызвано не самыми высокими продажами и было представлено как единственный способ продолжить активную поддержку игры новым контентом. Поэтому компания решила запретить все эти обсуждения и, соответственно, тех пользователей, которые преследуют только деструктивные цели и распространяют ложную информацию, пытаясь нанести как можно больше вреда, как поясняется в официальном пресс-релизе, сообщающем об этой мере.

Одним словом, Creative Assembly терпела споры и ревьюбомбинг в Steam, но, очевидно, теперь, когда ситуация стала более критической, после отмены Hyenas и низких продаж Total War: Pharaoh, она больше не может делать вид, что ничего не произошло, и должна попытаться сгладить последствия.

Creative Assembly уточняет, что критика всегда будет приветствоваться, но только в тех случаях, когда она будет полезна для улучшения игры, а не станет самоцелью.