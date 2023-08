Creative Assembly представила первый трейлер дополнения Shadows Of Change для Total War: Warhammer 3 ©

Компания Creative Assembly представила первый трейлер дополнения Shadows Of Change для Total War: Warhammer 3.

Как и предсказывал надежный инсайдер, сегодня компания Creative Assembly представила очередное DLC к популярной стратегической игре Total War: Warhammer 3, получившее название Shadows of Change.

В состав DLC войдут три легендарных лорда для трех различных фракций, каждый из которых пополнит свои ряды новыми боевыми единицами.

Мы получим "Изменчивого" или "Перевертыша" (The Changeling) для Тзинча, "Нефритового дракона" (Юань Бо) для Великого Катая и "Лесную дочь" (Мать Останкия, Daughter of the Forest) для Кислева.

Кроме того, все получат традиционный FreeLC в виде знаменитого чемпиона Тзинча Аэкольда Хельбрасса, который будет доступен в качестве легендарного героя.