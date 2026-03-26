ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Total War: Warhammer 3 17.02.2022
Стратегия, Глобальная стратегия, Фэнтези
8.9 1 529 оценок

DenuvOwO выпустили гипервизор-взломы Denuvo для Lost Judgment, Total War: Warhammer 3, Atomfall и Digimon Story

AceTheKing AceTheKing

Группа DenuvOwO продолжает свою зачистку игр с Denuvo: взломщики сообщили о выпуске гипервизор-взломов Denuvo для еще трех проектов.

Теперь в руки пиратов попали:

Список невзломанных игр с Denuvo уменьшается рекордными темпами благодаря гипервизору.

ПК
22
13
Ваш комментарий
Gords

Быстро, легко, и работает. Традиционные взломы, которые занимают дни, а то и недели/месяцы на каждую игру, и которые делает только один человек, проигрывают гипервизору с разгромным счётом. Разрабы дерьмувы кусают локти и пытаются прыгнуть выше головы, чтобы что-то с этим сделать. Продаваны активашек не вылезают из горького запоя. Гипервизор победил.

15
Апостлс

Интересно кто-то играет с этим дрочевизером?

9
Red Salamandra

На cs.rin нет взлома на Total war Warhammer 3. В чем прикол?

2
Магнум 500

А я хочу, чтобы вернулась Empress. А не вот это вот всё...

malars0

есть какие нить ролики запуска этих визоров в сети? поиск не нашёл ничего... если метод рабочий то должны же пруфы в сеть вылаживать. а то пока вся эта тема с такими взломами напоминает войну хейтеров с ботами где одни хают а вторые хвалют...