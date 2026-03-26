DenuvOwO выпустили гипервизор-взломы Denuvo для Lost Judgment, Total War: Warhammer 3, Atomfall и Digimon Story

Группа DenuvOwO продолжает свою зачистку игр с Denuvo: взломщики сообщили о выпуске гипервизор-взломов Denuvo для еще трех проектов.
Теперь в руки пиратов попали:
- Спин-офф серии Yakuza - Lost Judgment;
- Постапокалиптический экшен Atomfall;
- Стратегия Total War: Warhammer 3 со всеми DLC, которая оставалась невзломанной более 4 лет;
- JRPG Digimon Story Time Stranger.
Список невзломанных игр с Denuvo уменьшается рекордными темпами благодаря гипервизору.
Быстро, легко, и работает. Традиционные взломы, которые занимают дни, а то и недели/месяцы на каждую игру, и которые делает только один человек, проигрывают гипервизору с разгромным счётом. Разрабы дерьмувы кусают локти и пытаются прыгнуть выше головы, чтобы что-то с этим сделать. Продаваны активашек не вылезают из горького запоя. Гипервизор победил.
Интересно кто-то играет с этим дрочевизером?
На cs.rin нет взлома на Total war Warhammer 3. В чем прикол?
А я хочу, чтобы вернулась Empress. А не вот это вот всё...
есть какие нить ролики запуска этих визоров в сети? поиск не нашёл ничего... если метод рабочий то должны же пруфы в сеть вылаживать. а то пока вся эта тема с такими взломами напоминает войну хейтеров с ботами где одни хают а вторые хвалют...