DenuvOwO выпустили гипервизор-взломы Denuvo для Lost Judgment, Total War: Warhammer 3, Atomfall и еще ряда игр

Группа DenuvOwO продолжает свою зачистку игр с Denuvo: взломщики сообщили о выпуске гипервизор-взломов Denuvo для еще ряда проектов.
Теперь в руки пиратов попали:
- Спин-офф серии Yakuza - Lost Judgment;
- Постапокалиптический экшен Atomfall;
- Стратегия Total War: Warhammer 3 со всеми DLC, которая оставалась невзломанной более 4 лет;
- JRPG Digimon Story Time Stranger;
- Симулятор гольфа PGA TOUR 2K25;
- Ремастер JRPG Bravely Default Flying Fairy HD Remaster.
Список невзломанных игр с Denuvo уменьшается рекордными темпами благодаря взломщикам из DenuvOwO и гипервизору.
Быстро, легко, и работает. Традиционные взломы, которые занимают дни, а то и недели/месяцы на каждую игру, и которые делает только один человек, проигрывают гипервизору с разгромным счётом. Разрабы дерьмувы кусают локти и пытаются прыгнуть выше головы, чтобы что-то с этим сделать. Продаваны активашек не вылезают из горького запоя. Гипервизор победил.
