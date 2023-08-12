DLC для Total War Warhammer 3 вызвало негативную реакцию сообщества из-за высокой цены ©

DLC Total War Warhammer 3 Shadows of Change вызывает раскол в игровом сообществе: многие игроки, пользователи YouTube и даже бывший продюсер Warhammer из Games Workshop высказывают свое мнение о цене расширения. DLC добавляет трех новых лордов в масштабную стратегическую игру и ее эпический режим кампании "Бессмертные Империи", но для многих обновление Total War Warhammer 3 оказалось слишком дорогим.

Total War Warhammer 3 Shadows of Change выходит 31 августа 2023 г., его цена составляет 24,99 долл. Таким образом, его стоимость составляет около 40% от цены базовой игры. Это соответствует стоимости недавнего DLC Chaos Dwarfs, но этот набор представляет совершенно новую расу и является значительно более богатым на контент.

Для сравнения, в прошлые дополнения входили Champions of Chaos, которые добавляли четырех играбельных лордов и стоили 15,99 долл. В предыдущих двух играх серии наборы лордов обычно включали пару платных лордов (цена первой игры составляла 8,99 долл.

Это изменение цен вызвало бурную реакцию на Discord и Reddit. Несколько тем, набравших наибольшее количество голосов на этой неделе, напрямую касаются этой темы, другие шутят по поводу сложившейся ситуации. Один из комментаторов просто заявил: "Я без проблем покупаю DLC за 30 долларов, если оно предлагает контент стоимостью 30 долларов. Контент в этом DLC не может стоить больше 15,99 долл.". Хотя дискуссии о стоимости всегда нелегки, легко понять, почему игроки будут недовольны тем, как резко выросла цена на этот последний набор, без четкого объяснения причин.

Известный ютубер по Total War Warhammer 3 "Loremaster of Sotek" присоединился к обсуждению, просто написав в Твиттере: "Что это за цена на Shadows of Change, ради всего святого?"

Будучи одним из самых заметных представителей сообщества с более чем 70 000 подписчиков на своем канале Warhammer Fantasy, он поспешил выразить в своем видео, что "немного обеспокоен запредельной ценой на DLC, не говоря уже о некоторых вещах, которых, на мой взгляд, не хватает".

Другой крупный создатель контента по Total War на YouTube под ником "milkandcookestw" высказывает свое мнение. "То, о чем мы сейчас говорим, - это 150%-ное повышение цены за, возможно, 30-50%-ное увеличение контента по сравнению с предыдущими лор-паками", - говорят они в видеоролике, посвященном спору, добавляя, что это даже можно считать щедрой оценкой. Они отмечают: "В контексте предыдущих запусков я чувствую, что ценностное предложение за эту цену просто не соответствует действительности".

Он также отметил, что, узнав о цене, отправили разработчику Creative Assembly следующее сообщение: "Я не в курсе стоимости производства или цепочки поставок CA, но я могу с уверенностью сказать: "Хм, эта цена не очень-то соответствует представленному контенту". И в данном случае я не думаю, что цена в $25 оправдана для Shadows of Change, какой бы забавной она ни была."

Стоимость оказалась непростой даже для тех, кто тесно связан с франшизой. Энди Лоу (Andy Law), бывший дизайнер и продюсер настольной ролевой игры Warhammer Fantasy Roleplay, в течение часа обсуждал свои мысли по поводу DLC в прямом эфире на YouTube. Наряду с работой над основными правилами Лоу также создавал ведьм для второй редакции WFRP, поэтому появление матушки Останкии вызывает у него особый интерес.

Лоу в целом очень положительно отзывается о реализации кислевитских ведьм в Total War, восхищаясь включением в игру "специально разработанного компонента ближнего боя", а также использованием матушкой Останкией ингредиентов для получения силы от духов, которая может быть использована для благодеяний или проклятий. Однако когда речь заходит о цене дополнения, он останавливает себя.

"Я не собираюсь высказывать свое мнение о цене DLC, потому что сам собираюсь его приобрести, и меня уже мутит", - замечает он. "Я внимательно изучил, что вы получаете за эти деньги, и, хотя мне нравится все до последней крупицы, я не могу сказать, что мне нравится цена, которую за это просят заплатить".

Похоже, что сообщество Total War Warhammer 3 в целом единодушно в этом вопросе. Большинство игроков недовольны предлагаемым контентом за такую высокую цену.