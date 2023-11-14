Для Total War: Warhammer 3 вышел крупнейший мод в истории серии

Для Total War: Warhammer 3 вышел самый масштабным мод в истории серии — The Old World Campaign. Игрокам стала доступна карта Старого мира из вселенной Warhammer Fantasy Battles в оригинальном масштабе. На ней расположены больше 600 поселений и множество играбельных фракций, в том числе те, что недоступны в оригинальной игре.
В The Old World Campaign доступен одиночный и мультиплеерный режимы. Размер модификации — 2 ГБ. Скачать ее можно бесплатно в Мастерской в Steam. На момент публикации новости рейтинг мода составляет 5 звезд из 5 на основе 812 оценок.
9 ноября стало известно, что SEGA сократит состав разработчика Total War — Creative Assembly. Последней игрой студии стала Total War: Pharaoh. Стратегия стала самой низкооцененной в истории серии.
Вот бы нашёлся специалист по взлому настоящий, а не то существо.
Я бы если и ломал бы - то после скорого длс а то после гномов хаоса вон всё ломается, щс разрабы 4.1 и 5.0 выпустят и можно......
вопрос, только выпустят ли? вон у них че творится, сокращения и бардак происходит в студии, как бы не забросили серию вообще
Ёлки-палки. Интересно работает ли он с фракционными модами