Для Total War: Warhammer 3 вышел крупнейший мод в истории серии

Для Total War: Warhammer 3 вышел самый масштабным мод в истории серии — The Old World Campaign. Игрокам стала доступна карта Старого мира из вселенной Warhammer Fantasy Battles в оригинальном масштабе. На ней расположены больше 600 поселений и множество играбельных фракций, в том числе те, что недоступны в оригинальной игре.

В The Old World Campaign доступен одиночный и мультиплеерный режимы. Размер модификации — 2 ГБ. Скачать ее можно бесплатно в Мастерской в Steam. На момент публикации новости рейтинг мода составляет 5 звезд из 5 на основе 812 оценок.

9 ноября стало известно, что SEGA сократит состав разработчика Total War — Creative Assembly. Последней игрой студии стала Total War: Pharaoh. Стратегия стала самой низкооцененной в истории серии.