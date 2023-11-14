Для Total War: Warhammer 3 вышел крупнейший мод в истории серии

Финальная часть эпичной фэнтезийной трилогии от Creative Assembly. На этот раз предстоит сразиться с силами Хаоса, угрожающими всему миру.

После гибели одного из богов между измерениями возник портал в Царство Хаоса. Оттуда явились четыре принца демонов, несущие разрушение — Нургл, Тзинч, Слаанеш и Кхорн.

Пути всех рас и фракций пересекутся в предстоящем противостоянии. Можно возглавить армию Кислева или империи Великого Катая, чтобы отразить вторжение. А можно предаться Хаосу и стать одним из его воинов.

Игра предлагает 7 уникальных рас, сотни видов войск, 10 легендарных лордов. Масштабные битвы разворачиваются на обширной карте в режиме реального времени. Есть режимы для одиночной и сетевой игры.