Для Total War: Warhammer 3 вышло дополнение Omens of Destruction

SEGA Europe и The Creative Assembly сегодня выпустили Omens of Destruction для Total War: Warhammer 3. Дополнение включает новый контент для армий Кхорна, Королевств Огров и Орков и Гоблинов, включая Легендарных Лордов, боевые отряды, возможности кампании и бесплатный контент для всех владельцев игры.

Бессмертный чемпион Кхорна и величайший из всех Кровопускателей, Skulltaker всегда ищет достойные черепа для своего хозяина. Сканируя поле битвы в поисках величайшего чемпиона противника, он выкрикивает свой вызов, прежде чем двинуться вперед, чтобы положить конец еще одной легендарной жизни.

Один из самых печально известных из всех орочьих вождей, Горбад Железный Коготь знает только один язык, и это язык войны. Уникальность среди своей расы благодаря редкому сочетанию ума и мускулов, он стал вдохновением для своего рода.

Один из самых успешных наемников-огров всех времен, Golgfag Maneater создал репутацию огров как грозных убийц по найму задолго до того, как они стали относительно обычным явлением в наемных армиях по всему миру.

В рамках патча 6.0 станет доступен сотый легендарный лорд Total War: WARHAMMER, Арбаал Непобедимый, чемпион Кхорна, который видел, как тысячи людей пали под кровавой дугой его топора. Наряду с этим выйдет обновление фракций для Королевств Огров, Кхорна и Орков и Гоблинов.​ ​