Для Total War: Warhammer 3 вышло крупное обновление 6.3

Total War: Warhammer 3 получила масштабное обновление 6.3: патч сосредоточен на улучшении двух ключевых фракций - Царей Гробниц и Ящеролюдов. Разработчики переработали их механику, добавили новые звуковые эффекты, локации и юниты, а также скорректировали баланс.

Основные изменения:

Все герои Царей Гробниц получили уникальные способности;

Уменьшены штрафы за исследования в древе технологий;

Усилены эффекты от Книг Нагаша;

Ящеролюды теперь получают доход от ранее бесполезных ресурсов;

Добавлено 20 новых локаций (Carnival of Chaos, Ogre Mercenary Camp и др.), доступных для всех фракций;

Сбалансировано более 220 игровых параметров.

Обновление также затрагивает ритуалы и экономику фракций, делая геймплей более глубоким и разнообразным. Полный список изменений доступен на официальном форуме игры.