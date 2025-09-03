ЧАТ ИГРЫ
Total War: Warhammer 3 17.02.2022
Стратегия, Глобальная стратегия, Фэнтези
8.9 1 375 оценок

Для Total War: Warhammer 3 вышло крупное обновление 6.3

AceTheKing AceTheKing

Total War: Warhammer 3 получила масштабное обновление 6.3: патч сосредоточен на улучшении двух ключевых фракций - Царей Гробниц и Ящеролюдов. Разработчики переработали их механику, добавили новые звуковые эффекты, локации и юниты, а также скорректировали баланс.

Основные изменения:

  • Все герои Царей Гробниц получили уникальные способности;
  • Уменьшены штрафы за исследования в древе технологий;
  • Усилены эффекты от Книг Нагаша;
  • Ящеролюды теперь получают доход от ранее бесполезных ресурсов;
  • Добавлено 20 новых локаций (Carnival of Chaos, Ogre Mercenary Camp и др.), доступных для всех фракций;
  • Сбалансировано более 220 игровых параметров.

Обновление также затрагивает ритуалы и экономику фракций, делая геймплей более глубоким и разнообразным. Полный список изменений доступен на официальном форуме игры.

