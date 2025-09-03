Для Total War: Warhammer 3 вышло крупное обновление 6.3

Total War: Warhammer 3 получила масштабное обновление 6.3: патч сосредоточен на улучшении двух ключевых фракций - Царей Гробниц и Ящеролюдов. Разработчики переработали их механику, добавили новые звуковые эффекты, локации и юниты, а также скорректировали баланс.
Основные изменения:
- Все герои Царей Гробниц получили уникальные способности;
- Уменьшены штрафы за исследования в древе технологий;
- Усилены эффекты от Книг Нагаша;
- Ящеролюды теперь получают доход от ранее бесполезных ресурсов;
- Добавлено 20 новых локаций (Carnival of Chaos, Ogre Mercenary Camp и др.), доступных для всех фракций;
- Сбалансировано более 220 игровых параметров.
Обновление также затрагивает ритуалы и экономику фракций, делая геймплей более глубоким и разнообразным. Полный список изменений доступен на официальном форуме игры.
