Фанат хотел бесплатно исправить Total War: Warhammer 3, но разработчики ответили: "Нет, спасибо"

Total War: Warhammer 3 — в целом хорошая игра, но у неё есть серьёзная проблема: качество некоторых текстур заметно ниже. Моддер Dark Baron знает, как это исправить, и предложил Creative Assembly свою помощь, но его предложение было отклонено.

Этот моддер знает, о чём говорит, поскольку создал ряд успешных модов, улучшающих текстуры (в частности, Warhammer 1 Texture Update Project). Проблема особенно остро стоит с текстурами, импортированными из двух предыдущих частей серии.

Текстуры были очень небрежно перенесены в Total War: Warhammer III, что испортило их насыщенность и местами добавило странные артефакты, например в виде красных точек. И тогда Dark Baron начал исправлять их вручную и посвятил этому целый год. Он предложил Creative Assembly бесплатно предоставить эти текстуры для официального патча, но студия отказалась, объяснив это тем, что это увеличит размер игры.

Dark Baron, однако, тщательно проверил и обнаружил, что улучшенные текстуры практически такого же размера, как и оригиналы. Он считает, что разработчики предположили, что он использовал искусственный интеллект для улучшения текстур, что неверно, поскольку он сделал их полностью вручную.

Конечно, важно помнить, что разработчики, как правило, неохотно используют моды, предпочитая разрабатывать собственные патчи. Более того, внедрение изменений в официальные патчи может занять слишком много времени, и разработчики не успевают укладываться в сжатые сроки.

Однако нельзя отрицать, что Creative Assembly имеет не очень хорошую репутацию в исправлении своих игр. В играх серии Total War часто встречается множество проблем, многие из которых так и не исправляются. В таких случаях, если у команды не хватает ресурсов для самостоятельной реализации необходимых изменений, стоит обратиться за помощью к моддерам.

Однако на Reddit один из игроков выдвинул интересную теорию, объясняющую, почему этого не происходит. Он утверждает, что Creative Assembly отдаёт на аутсорсинг значительную часть работы по визуальной разработке игры, и, возможно, контракты с этими субподрядчиками не позволяют студии использовать патчи, созданные фанатами. Это объясняет, почему некоторые функции остаются неисправленными, несмотря на запросы сообщества, а также почему разработчики так уклоняются от ответов на запросы фанатов.

Повлияла бы другая стратегия на приём Total War: Warhammer 3 в Steam, рейтинг которой недавно упал до «смешанного»? Возможно.