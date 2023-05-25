Хакерша EMPRESS совсем скоро начнет взлом новой игры - это может быть Total War: Warhammer 3 ©

Одиозная хакерша EMPRESS сообщила, что скоро начнет взлом новой игры с защитой Denuvo. Но на этот раз его название узнает лишь один человек.

Это объявление было сделано довольно оригинальным способом - своими планами она поделится только с тем, кто исполнит ее "садистские желания" и "подчинится ей". Рабу будет запрещено делиться полученной информацией с другими.

Есть вероятность, что она просто подшучивает над своей аудиторией и просто своеобразно намекает на Total War: Warhammer 3. В игре есть бог Хаоса Слаанеш - Властелин Удовольствия и Боли. Да и Sega c Creative Assembly перестали делать перевод на русский язык своих стратегий, что заслуживает наказания. Так это или нет, покажет время.

Последней на данный момент игрой, которую взломала русская хакерша EMPRESS, стал ремейк Resident Evil 4.