Total War: Warhammer 3 17.02.2022
8.2 373 оценки

Хакерша EMPRESS совсем скоро начнет взлом новой игры - это может быть Total War: Warhammer 3

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butcher69
Новости

Одиозная хакерша EMPRESS сообщила, что скоро начнет взлом новой игры с защитой Denuvo. Но на этот раз его название узнает лишь один человек.

Это объявление было сделано довольно оригинальным способом - своими планами она поделится только с тем, кто исполнит ее "садистские желания" и "подчинится ей". Рабу будет запрещено делиться полученной информацией с другими.

Есть вероятность, что она просто подшучивает над своей аудиторией и просто своеобразно намекает на Total War: Warhammer 3. В игре есть бог Хаоса Слаанеш - Властелин Удовольствия и Боли. Да и Sega c Creative Assembly перестали делать перевод на русский язык своих стратегий, что заслуживает наказания. Так это или нет, покажет время.

Последней на данный момент игрой, которую взломала русская хакерша EMPRESS, стал ремейк Resident Evil 4.

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Комментарии: 28
Ваш комментарий
Newworld_DESTROYER

о боже. представляю сколько инцелов донатит этому патлатому нерду)))

21
Omnia Smirnow

Богиня балаболства.

4
James16rus

Скайрим для нордов.

-1
0ncnjqybr

Предлагаю отдать ей/ему/им Логвинова.

9
GraF68ru

это он и есть

1
Roy1010 GraF68ru

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0
Избранный Белиара

Отдаться хакерше за инфу про взлом игры? Хмммм. Весьма своеобразное предложение. Подойдёт для одиноких, а также если окажется норм девушка (а не парень, замаскированный в интернете). Хотя, быть может, это вообще целый маленький коллектив взломщиков, тогда всё ещё страннее)))

4
6363

И веселее))))

0
Юрец Одесса

ага хакерше!! там сто процентов озабоченный чел сидит. Просто если представиться бабой, то больше кипиша будет к персоне!!

3
TAPAKAH222

Эх, как же хорошо было когда-то, когда ты просто качал игры и людям было плевать на то, кто их там взламывает.

3
Talendor3

Садистские желания - заставит убираться в засранной хате?

1
NegativePolygon

Мдааа

0
Lonewolf1983

Тож мне секрет полишинеля,сама ж подсказку оставила что Вархамер Тотал Вар 3 ломать будет

0
butcher69

Ну вообще, может быть ты и прав.

0
agula98

подсказку можно интерпретировать и как взлом dead island 2, тем более ей за него донатили

0
Юрец Одесса

Сто процентов там сидит какой-то озабоченный чувак, просто если представиться как баба, что такая прямо одна на свете, больше упоминаний будет.

0
Случайный Игрок

Какой же извращуга там сидит

0
Spillik

Пацаны, расчехляйте пиcюны. В смысле кошельки и донаты - она точно обратит на вас внимание.

0
temptation23

неужто я дождусь третью ваху ?? давно пора было

0
Umertviya

Total War: Warhammer 3 а вот игру я давно жду.

0
samosan

Чел просто шикарный тролль,у 'мужиков' горит так,что даже феминистки в сторонке стоят.

0
Snake Snaake Snaaaaaake
Creative Assembly перестали делать перевод на русский язык своих стратегий, что заслуживает наказания

воу, полегче, бог и властелин, научись сначала новости без ошибок и ляпов писать

0
Tiktotayou124

Я не верю в то, что она русская.

У нас таких "русских девушек" давно бы в дурку посадили под жёстким контролем.

0
Папка Дженнаты Ортеги

Да пошла она... Проще 100р отдать чем ждать ее взломов.

-1
Suin Sarbayev

Зачем взламывать Warhammer 3 если эта игра вышла ещё и под Линуксом, и там защиты Денуво просто нет, версия под Линукс уже год как на торрентах лежит

-2
jax baron

И чё? Чё Винду отменили что ли.

1
6363

Взломы будут и хорошо.

-3
VLADISLAV_UA

Street Fighter 6

-3