Хакерша EMPRESS совсем скоро начнет взлом новой игры - это может быть Total War: Warhammer 3

Одиозная хакерша EMPRESS сообщила, что скоро начнет взлом новой игры с защитой Denuvo. Но на этот раз его название узнает лишь один человек.
Это объявление было сделано довольно оригинальным способом - своими планами она поделится только с тем, кто исполнит ее "садистские желания" и "подчинится ей". Рабу будет запрещено делиться полученной информацией с другими.
Есть вероятность, что она просто подшучивает над своей аудиторией и просто своеобразно намекает на Total War: Warhammer 3. В игре есть бог Хаоса Слаанеш - Властелин Удовольствия и Боли. Да и Sega c Creative Assembly перестали делать перевод на русский язык своих стратегий, что заслуживает наказания. Так это или нет, покажет время.
Последней на данный момент игрой, которую взломала русская хакерша EMPRESS, стал ремейк Resident Evil 4.
о боже. представляю сколько инцелов донатит этому патлатому нерду)))
Богиня балаболства.
Скайрим для нордов.
Предлагаю отдать ей/ему/им Логвинова.
это он и есть
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Отдаться хакерше за инфу про взлом игры? Хмммм. Весьма своеобразное предложение. Подойдёт для одиноких, а также если окажется норм девушка (а не парень, замаскированный в интернете). Хотя, быть может, это вообще целый маленький коллектив взломщиков, тогда всё ещё страннее)))
И веселее))))
ага хакерше!! там сто процентов озабоченный чел сидит. Просто если представиться бабой, то больше кипиша будет к персоне!!
Эх, как же хорошо было когда-то, когда ты просто качал игры и людям было плевать на то, кто их там взламывает.
Садистские желания - заставит убираться в засранной хате?
Мдааа
Тож мне секрет полишинеля,сама ж подсказку оставила что Вархамер Тотал Вар 3 ломать будет
Ну вообще, может быть ты и прав.
подсказку можно интерпретировать и как взлом dead island 2, тем более ей за него донатили
Сто процентов там сидит какой-то озабоченный чувак, просто если представиться как баба, что такая прямо одна на свете, больше упоминаний будет.
Какой же извращуга там сидит
Пацаны, расчехляйте пиcюны. В смысле кошельки и донаты - она точно обратит на вас внимание.
неужто я дождусь третью ваху ?? давно пора было
Total War: Warhammer 3 а вот игру я давно жду.
Чел просто шикарный тролль,у 'мужиков' горит так,что даже феминистки в сторонке стоят.
воу, полегче, бог и властелин, научись сначала новости без ошибок и ляпов писать
Я не верю в то, что она русская.
У нас таких "русских девушек" давно бы в дурку посадили под жёстким контролем.
Да пошла она... Проще 100р отдать чем ждать ее взломов.
Зачем взламывать Warhammer 3 если эта игра вышла ещё и под Линуксом, и там защиты Денуво просто нет, версия под Линукс уже год как на торрентах лежит
И чё? Чё Винду отменили что ли.
Взломы будут и хорошо.
Street Fighter 6