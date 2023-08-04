Известный инсайдер раскрыл дату выхода и состав дополнения Shadows of Change для Total War Warhammer 3 ©

Известный инсайдер billbil-kun раскрыл информацию о DLC Shadows of Change для Total War Warhammer 3. По его словам DLC выйдет 31 августа 2023 года, а предварительные заказы стартуют с 8 августа 2023 года.

9 мая команда Total War опубликовала в своих социальных сетях пресс-релиз. В нем подробно описывается дорожная карта обновлений и DLC (дополнительного контента) для Total War Warhammer III на ближайшие 12 месяцев.

Из этой дорожной карты видно, что первое платное DLC будет называться Shadows of Change. Хотя оно должно выйти летом 2023 года, официальная дата релиза пока не объявлена. DLC Shadows of Change добавит 3 легендарных лорда для рас Тзинч, Катай и Кислев, по одному для каждой расы, а также легендарного героя. Также будут добавлены боевые единицы для вышеупомянутых рас.

29 июля Creative Assembly раскрыла личность одного из трех легендарных лордов, которые будут сопровождать выход DLC. Им стал Юань Бо, легендарный владыка Катая.

Инсайдер назвал других двух

Легендарные лорды:

Меняющийся (The Changeling) станет легендарным повелителем Тзинч. Способный принимать облик любого легендарного персонажа, от самого благородного до самого страшного, никто, за исключением, возможно, самого Цеэнтха, не знает истинного облика Меняющегося!

Мать Останькия или Баба-яга — легендарная повелительница расы Кислев. Могущественная колдунья с особым компонентом ближнего боя, матушка Останкия использует свой котел как на поле боя, так и вне его, способная обрушить на врагов ливень духов с расстояния или прорастить паучьи лапы в ближнем бою в качестве гибридной артиллерийской тележки.

Другое содержимое DLC:

12 дополнительных боевых единиц

9 новых прославленных полков

В период действия предварительного заказа, с 8 по 31 августа 2023 г., будет действовать скидка 10% от стартовой цены.