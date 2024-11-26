Кровожадные знамения разрушений в трейлере следующего DLC для Total War: Warhammer 3

SEGA и Creative Assembly представили новый крупный DLC для Total War: Warhammer 3, который выйдет в ближайшие несколько недель. DLC под названием Omens of Destruction принесет новое содержимое для армий Кхорна, Королевства Огров и Орков с Гоблинами, добавив три новых легендарных лорда, новые боевые юниты, особенности кампании и бесплатное содержимое для всех владельцев игры.

Новый DLC выйдет вместе с бесплатным патчем 6.0, который введет 100-го легендарного лорда в виде Арбаала. Еще больше расширяя одну из лучших игр по вселенной Warhammer, Omens of Destruction также привносит Собирателя Черепов для Кхорна, Горбада Железнокогтя для Орков с Гоблинами и Голгфага Людоеда для Огров.

Каждый из этих лордов обладает уникальными способностями в кампании — например, каждый раз, когда Собиратель Черепов убивает вражеского лорда, он получает новые силы, и их также сопровождают новые юниты для каждой фракции.

Дата выхода Total War: Warhammer 3: Omens of Destruction назначена на 12 декабря. Хотя DLC является платным, патч 6.0, который включает Арбаала и переработку фракций, будет бесплатным для всех игроков.