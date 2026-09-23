Обновление 9.0 для Total War: Warhammer 3 значительно ускорит игру

Total War: Warhammer 3 ожидает масштабное обновление. Патч 9.0 выйдет 24 сентября и принесет с собой новый контент (бесплатные дополнения), поддержку DLC «Lords of the End Times», а также ряд крупных и мелких изменений игровых механик. Однако одно из самых значимых нововведений скрыто в списке изменений обновления 9.0: скорость завершения хода в Total War: Warhammer 3 будет увеличена.

Ожидается, что патч 9.0 сократит время завершения хода в кампании на величину до 30%. Это стало возможным благодаря комплексу оптимизаций, которые в совокупности обеспечивают существенное ускорение процесса. По сути, это изменение напоминает обновление «Potion of Speed» («Зелье скорости») для Total War: Warhammer 2, сократившее время завершения хода на 60%. Учитывая, что карта в Total War: Warhammer 3 намного больше, а количество фракций значительно возросло, ускорение в обновлении 9.0 придётся как нельзя кстати. Это особенно важно для игроков со слабыми ПК.

Повышение производительности при завершении хода

Время завершения хода в кампании сокращено на величину до 30%:

Снижены затраты ресурсов на управление арсеналом

​​Снижены затраты ресурсов на перебор способностей отрядов

Пакетная обработка визуальных изменений префабов поселений

Переработан механизм отправки команд системой визуальных эффектов (VFX), что снизило общую нагрузку на процессор и повысило производительность

Оптимизировано построение карты влияния фракций

Оптимизирована гранулярность задач для рабочих потоков (worker threads)

Прочие мелкие микрооптимизации

Студия Creative Assembly также поработала над улучшением технологии сглаживания TAA в Total War: Warhammer 3. Теперь игроки могут рассчитывать на уменьшение мерцания на карте кампании, снижение эффекта размытия в движении у осадных башен и таранов, а также на устранение проблем с «двоением» (гостингом) и размытостью моделей отрядов. Благодаря этим изменениям Total War: Warhammer 3 будет выглядеть лучше, чем раньше, хотя заметить разницу без предварительного знания об этих проблемах будет непросто.