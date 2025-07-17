Осады по-новому: в Total War: Warhammer 3 грядут масштабные изменения

В Total War: Warhammer 3 грядут масштабные изменения — студия Creative Assembly запускает открытое бета-тестирование обновления, которое призвано перестроить механику осад с нуля. Тест пройдет с 24 июля по 7 августа, и главная цель — сделать осады более глубокими, увлекательными и реалистичными.

Ключевым нововведением стало удаление “карманных лестниц” — возможности, когда пехота могла моментально разворачивать штурмовые лестницы. Это решение, как объясняет Милчо Василев, глава боевой команды, направлено на повышение стратегической значимости осад и погружения в процесс. Однако, по словам разработчиков, эту опцию можно будет вернуть в настройках, если игрокам ближе более динамичный подход.

Чтобы компенсировать это новшество, атакующим дадут больше осадных башен и таранов, сделав их дешевле и мощнее. Кроме того, с каждой осадной ночью защитники будут терять боевой дух и выносливость, что добавит элемент психологического давления.

Но и оборона не осталась без улучшений. Защитные башни станут сильнее, хоть и с уменьшенной дальностью, а ворота — прочнее против обычных атак, но более уязвимы к таранам. Это меняет привычные схемы обороны, добавляя больше тактической глубины.

Особое внимание уделено визуальной и структурной переработке карт осад — три карты уже переделаны, и это только начало. Студия обещает шаг за шагом обновить все осадные локации, а также продолжает работу над искусственным интеллектом, исправив более 50 ошибок, связанных с его поведением в бою.

Кроме того, в планах:

внедрение лестниц как отдельного осадного инструмента;

балансировка гарнизонов и юнитов фракций;

пересмотр логики строительства башен и баррикад;

и дальнейшая оптимизация ИИ в боях.

Как подчёркивает Стив Коулман, старший менеджер сообщества, ничего не будет добавлено в основную версию игры, пока команда не убедится в положительной реакции игроков. Именно поэтому отзывы участников теста критически важны.

Посмотреть все изменения в действии можно будет уже 17 июля, во время прямой трансляции на официальном Twitch-канале Total War. А с 24 июля — испытать всё лично.