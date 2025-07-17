Осады по-новому: в Total War: Warhammer 3 грядут масштабные изменения

В Total War: Warhammer 3 грядут масштабные изменения — студия Creative Assembly запускает открытое бета-тестирование обновления, которое призвано перестроить механику осад с нуля. Тест пройдет с 24 июля по 7 августа, и главная цель — сделать осады более глубокими, увлекательными и реалистичными.
Ключевым нововведением стало удаление “карманных лестниц” — возможности, когда пехота могла моментально разворачивать штурмовые лестницы. Это решение, как объясняет Милчо Василев, глава боевой команды, направлено на повышение стратегической значимости осад и погружения в процесс. Однако, по словам разработчиков, эту опцию можно будет вернуть в настройках, если игрокам ближе более динамичный подход.
Чтобы компенсировать это новшество, атакующим дадут больше осадных башен и таранов, сделав их дешевле и мощнее. Кроме того, с каждой осадной ночью защитники будут терять боевой дух и выносливость, что добавит элемент психологического давления.
Но и оборона не осталась без улучшений. Защитные башни станут сильнее, хоть и с уменьшенной дальностью, а ворота — прочнее против обычных атак, но более уязвимы к таранам. Это меняет привычные схемы обороны, добавляя больше тактической глубины.
Особое внимание уделено визуальной и структурной переработке карт осад — три карты уже переделаны, и это только начало. Студия обещает шаг за шагом обновить все осадные локации, а также продолжает работу над искусственным интеллектом, исправив более 50 ошибок, связанных с его поведением в бою.
Кроме того, в планах:
- внедрение лестниц как отдельного осадного инструмента;
- балансировка гарнизонов и юнитов фракций;
- пересмотр логики строительства башен и баррикад;
- и дальнейшая оптимизация ИИ в боях.
Как подчёркивает Стив Коулман, старший менеджер сообщества, ничего не будет добавлено в основную версию игры, пока команда не убедится в положительной реакции игроков. Именно поэтому отзывы участников теста критически важны.
Посмотреть все изменения в действии можно будет уже 17 июля, во время прямой трансляции на официальном Twitch-канале Total War. А с 24 июля — испытать всё лично.
хмм ретромеркурий (во Льве если кому интересно) начнётся только завтра а новости о фиксах и перекроях уже несколкьо дней как из трубы.. ох весёлое лето нас ждёт
Мне из всех тоталваров только в атиле и медиволе2 осады понравились и показались чем-то похожем на то что было в реальности. А в вахе просто собираешь много стеков и проходишь их автобоем, чтобы даже не видеть это дерьмо...
Открутили тут, прикрутили туда. Охренеть новые осады с нуля. Маркетинг, ничего личного
Опять попытка переделать осады. Они душные, они бесполезные, а теперь ещё их надо будет не чизить, а играть! Невероятно, посмотрим что там намудрят опять