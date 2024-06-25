Патч 5.1.0 для Total War: Warhammer 3 добавляет бесплатного легендарного героя и многое другое

Creative Assembly и Sega выпустили обновление 5.1.0 для Total War: Warhammer 3, которое добавляет нового легендарного героя, новый игровой режим и многое другое.
Патч, выход которого запланирован на сегодня, представляет бесплатного легендарного героя Каранака, Гончую возмездия. Он может остановить движение вражеских лордов или героев, а также призвать Гончих плоти, чтобы они сражались вместе с ним.
При уничтожении вражеских юнитов Каранак получает дополнительный урон от атак ближнего боя и силу оружия, а также может обнаружить скрытые юниты в радиусе своего действия, так что от этой гончей не скрыться.
Помимо Каранака, вас ждет совершенно новый режим игры - "Завоевание", соревновательный режим, в котором используются те же правила, что и в Land Battle, но добавляется центральная точка захвата, за которую нужно сражаться.
Чтобы одержать победу в этом режиме, вам нужно будет удержать точку захвата и заработать 500 победных очков. Однако не волнуйтесь: этот режим не заменит "Наземные сражения", так как он предназначен в первую очередь для мультиплеера.
В "Завоевании" будут использоваться 42 "переработанные карты для наземных сражений", отобранные игроками из Total War: Warhammer 3. В число этих карт войдут, в частности, Alpine Ridge, Cliff of Beasts, Mortis Wastes и другие.
Полную информацию о патче 5.1.0 вы можете прочитать здесь. Total War: Warhammer 3 уже доступна на ПК
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