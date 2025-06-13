Патч 6.2 для Total War: Warhammer 3 принесёт масштабную переработку предметов и новые юниты

На следующей неделе стратегия Total War: Warhammer 3 получит серьёзное обновление — патч 6.2, который, по словам разработчиков из Creative Assembly, станет одним из самых глубоких и масштабных с момента релиза игры. Основное внимание в этом апдейте уделено глобальной переработке магических предметов, а также улучшению ИИ, появлению новых юнитов и другим важным изменениям.

Как рассказал старший игровой дизайнер Уильям Хёкестад в свежем блоге разработчиков, главной задачей патча стало устранение хаоса в балансе между сотнями артефактов, накопившихся в игре с течением времени. Первоначальные попытки ребаланса коснулись лишь ограниченного числа предметов, но теперь Creative Assembly провела полную ревизию — переработке подверглись свыше 800 магических вещей, включая обычные, необычные и редкие. Распределение по уровням редкости также было пересмотрено: теперь каждое улучшение будет ощущаться как значимый шаг вперёд, а особенно мощные предметы не будут искусственно ослабляться — наоборот, их усилят, чтобы сохранить уникальность и ценность.

Изменения коснулись и системы выпадения предметов. Теперь шанс получения лута снижен, что избавит игроков от захламления инвентаря бесполезными вещами. Кроме того, новая псевдослучайная система будет учитывать уже полученные и используемые предметы в текущей кампании, позволяя разнообразить игровой процесс. Также переработана механика слияния артефактов — теперь они гарантированно дают результат той же категории, а редкие предметы можно будет объединять в уникальные. Правда, шанс успеха при этом невелик — неудача приведёт лишь к появлению металлолома. Снято и ограничение на использование одинаковых типов знамён в одной армии, если у вас есть соответствующий персонаж.

Патч 6.2 порадует и поклонников новых юнитов. Армию Гнномов Хаоса пополнят хобгоблины — недорогое осадное оружие без жёстких ограничений по численности, которое при этом показывает лучшую точность, чем у гоблинов. Вампиры же получат обновлённую версию своих Кровавых рыцарей — вместо копий они вооружены мечами и щитами, что увеличивает их выживаемость в ближнем бою и позволяет эффективнее прорываться сквозь вражеские построения.

Полные примечания к патчу станут доступны в день его выхода, а пока желающие могут ознакомиться с подробным блогом от Хёкестада, где представлены скриншоты новых уникальных предметов — для тех, кто не боится спойлеров.