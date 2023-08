Представлен 6-минутный геймплейный ролик дополнения Shadows of Change для Total War: WARHAMMER 3 ©

SEGA Europe Limited и The Creative Assembly Limited недавно объявили, что DLC Shadows of Change для Total War: WARHAMMER 3 выйдет 31 августа. Shadows of Change добавляет трех новых легендарных лордов: Перевёртыш для Тзинча, Юань Бо для Великого Катая и Мать Останкия для Кислева. Кроме того, он представляет уникальную механику кампании, новые юниты для командования и новые боевые способности, позволяющие вам обманывать и завоевывать мир Warhammer, как никогда раньше.

Сегодня команды представили 6-минутный геймлейный ролик, сосредоточенный преимущественно на Перевёртыше. Перевёртыш, мастер-лазутчик, известный тем, что у него много лиц, преуспевает в создании культов в поселениях, чтобы манипулировать ими для своих коварных планов. Используя подражание, дерзкие розыгрыши и хитрые уловки, он работает над разрушением союзов и разжиганием конфликтов. Такие махинации могут привести к значительным потрясениям, например, спровоцировать культовых графов-выборщиков на гражданскую войну и подорвать Империю изнутри.

Этот кошмар Тзинча стремится не завоевать карту, а создать возможности для успеха своих планов. Незначительные заговоры состоят, среди прочего, в создании культов во вражеских городах, которые могут стать крупными заговорами, включая манипулирование персонажами для нападения друг на друга. Оба являются необходимыми шагами в исполнении окончательного заговора, запутанного заговора, чтобы посеять тотальный раздор и обеспечить победу во имя Властелина Перемен.