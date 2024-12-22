Разработчики Total War: Warhammer 3 обещают прекратить выпускать спорные DLC, а лаунчер будет удален

На прошлой неделе в Steam дебютировало DLC Total War: Warhammer III - Omens of Destruction. Хотя оно и привлекло немало игроков, не обошлось без недовольства в виде проблем с балансом. Теперь вице-президент Total War Роджер Коллум рассказал о ряде изменений, которые студия намерена внести, чтобы устранить некоторые из проблемных моментов.

На этой неделе наша команда неустанно работала над решением проблем дополнения Omens of Destruction. Его трудно сбалансировать, и мы работаем над тем, чтобы Warhammer 3 была в правильном положении для всех.

Он сообщил, что отзывы игроков очень важны для команды и что последний патч для игры был выпущен сначала в бета-версии, чтобы его можно было протестировать. Об изменениях в обновлении 6.0.2 можно прочитать на сайте разработчиков. Затем разработчик сослался на прошлогодний анонс, в котором он извинился за состояние Pharaoh и Warhammer 3.

Я сказал, что мы не сможем решить эти проблемы в одночасье, и на это потребуется время и усилия. Мы все еще находимся в пути. Вы были терпеливы, пока мы перестраивали свое внимание на то, что действительно важно для вас. [...] Я думаю, что мы сделали несколько серьезных первых шагов к выполнению этих обещаний и очень старались показать все как можно более честно и открыто.

Размышляя о будущем, Коллум сформулировал четыре ключевых момента о том, что должно измениться в будущем.

Больше никаких дополнительных платных DLC Blood Packs. "Если в будущей игре Total War тематически потребуется кровь, мы включим ее в базовую версию, не требуя отдельной покупки".

Лаунчер Total War будет удален из-за желания создать "бесшовный опыт". Однако пока неясно, когда это произойдет.

Фракции больше не будут предлагаться в качестве бонусов тем, кто покупает игры по предварительным заказам. Коллам признал, что это привело к разделению игроков, и их цель - предложить контент как можно большему числу игроков.

В дополнении Shadow of Change появится возможность покупать содержимое каждого контента отдельно, как это было в Omens of Destruction. Команда также работает над изменениями в кампании Кислева и небольшими улучшениями для Тзинча и Великого Катая.

Наконец, Коллум отметил, что в 2025 году исполнится 25 лет с момента выхода первой игры серии - Shogun: Total War. Он пообещал, что студия предложит больше бесплатного и платного контента для Warhammer 3 и планирует "пройтись по всем играм, которые были выпущены с 2000 года". В свою очередь, мы даже можем ожидать анонса новых проектов к концу следующего года.