Total War: Warhammer 3 17.02.2022
8.1 317 оценок

Релизный трейлер дополнения Forge of the Chaos Dwarfs для Total War: Warhammer 3

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butcher69
Новости

Sega и Creative Assembly сообщили о выходе расширения Forge of the Chaos Dwarfs для Total War: Warhammer 3 и в честь этого события представили релизный трейлер.

К сожалению, данное дополнение не получит перевода на русский язык, но русскоязычное игровое сообщество "Империал" уже собрало нужное количество средств на перевод и пообещало представить его в ближайшие дни.

Вместе с платным DLC про злобных гномов Хаоса та же стало доступно и бесплатное, получившее название Mirror of Madness. Подробности о котором вы можете прочитать здесь.

Релизы Трейлеры
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Трейлер бесплатного DLC Mirror of Madness для Total War: Warhammer 3
Трейлер бесплатного DLC Mirror of Madness для Total War: Warhammer 3
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Dr.Schmeisser
но русскоязычное игровое сообщество "Империал" уже собрало нужное количество средств на перевод

Не было никакого предварительного сбора средств. Не вводите людей в заблуждение.
Был сбор команды переводчиков. А донант по желанию.

0
GraF68ru

это мы взламываем и показательно водим по губам сеге

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