Релизный трейлер дополнения Forge of the Chaos Dwarfs для Total War: Warhammer 3

Sega и Creative Assembly сообщили о выходе расширения Forge of the Chaos Dwarfs для Total War: Warhammer 3 и в честь этого события представили релизный трейлер.
К сожалению, данное дополнение не получит перевода на русский язык, но русскоязычное игровое сообщество "Империал" уже собрало нужное количество средств на перевод и пообещало представить его в ближайшие дни.
Вместе с платным DLC про злобных гномов Хаоса та же стало доступно и бесплатное, получившее название Mirror of Madness. Подробности о котором вы можете прочитать здесь.
Не было никакого предварительного сбора средств. Не вводите людей в заблуждение.
Был сбор команды переводчиков. А донант по желанию.
это мы взламываем и показательно водим по губам сеге