Релизный трейлер дополнения Forge of the Chaos Dwarfs для Total War: Warhammer 3 ©

Sega и Creative Assembly сообщили о выходе расширения Forge of the Chaos Dwarfs для Total War: Warhammer 3 и в честь этого события представили релизный трейлер.

К сожалению, данное дополнение не получит перевода на русский язык, но русскоязычное игровое сообщество "Империал" уже собрало нужное количество средств на перевод и пообещало представить его в ближайшие дни.

Вместе с платным DLC про злобных гномов Хаоса та же стало доступно и бесплатное, получившее название Mirror of Madness. Подробности о котором вы можете прочитать здесь.