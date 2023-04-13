Русскоязычные фанаты Total War: Warhammer 3 собрали средства на перевод игры

Русскоязычные фанаты Total War: Warhammer 3 с форума «Империал» завершили сбор средств на перевод игры. Работа над проектом уже началась. В команде локализации участвуют 24 человека.
«С радостью объявляем вам о завершении сборов команды переводчиков новых игр серии Total War и DLC к ним. Нашим первым проектом будет уже ранее упомянутое дополнение Forge of the Chaos Dwarfs к Total War: WARHAMMER III, полный русификатор которого вы сможете скачать с форума в течении первой недели после официального релиза (настолько велика и амбициозна оказалась наша команда, что мы ставим перед собой такой короткий срок)».
Также фанаты пообещали переводить все новые игры студии Creative Assembly в рамках серии Total War. До тех пор, пока «дискриминационная политика издателя SEGA по отношению к русскоязычным игрокам не будет изменена».
Об отказе от русскоязычной локализации Total War: Warhammer 3 стало известно 5 апреля. Начиная с дополнения Forge of the Chaos Dwarfs, разработчики не будут переводить игры на русский язык.
Релиз Forge of the Chaos Dwarfs намечен на 13 апреля. DLC добавит в игру фракцию гномов Хаоса и трех легендарных лордов для нее: Астрагота Железнорукого, Дражоата Пепельного и Жатана Черного. Вместе с дополнением выйдет бесплатное обновление с легендарным героем Ульрикой Магдовой (доступна Кислеву и Империи) и двумя бесплатными режимами — «Испытания судьбы» и «Бесконечный портал».
Удачи им со следующими частями и дополнениями. Удачи Сеге загнуться.
Да хорошо что есть такая альтернатива, прям в нулевые возвращаемся, правда щас благо качество переводов получше )
Если нам не делают перевода или озвучки мы сделаем это сами и с радостью подкинем командам денег.
Что там переводить?
Не много не мало 9404 строки, которые были внедрены в этом ДЛЦ и ФЛЦ с патчем к базовой игре.
Красаво.
Что за желтуха. Никакие средства мы не собирали предварительно. Мы собирали команду для перевода. Что собственно и написано в цитате.
А донат переводчикам по желанию вообще то. Какой то предварительной определенной суммы никто не собирал.