Русскоязычные фанаты выпустили первый русификатор для Total War: Warhammer 3

Русскоязычные фанаты с форума «Империал» выпустили первую версию локализации дополнения Forge of the Chaos Dwarfs для Total War: Warhammer 3. По словам одного из авторов перевода, команда не спала «почти двое суток», чтобы выпустить модификацию.

Для загрузки русификатора необходимо подписаться на его страницу в Мастерской в Steam. Файл уже скачали 1135 человек. В будущем авторы переведут все остальные DLC и игры по серии Total War.

14 апреля русскоязычные игроки Total War: Warhammer 3 раскритиковали дополнение Forge of the Chaos Dwarfs за отказ от локализации. Из-за этого некоторые элементы интерфейса в игре остались без шрифта.

Forge of the Chaos Dwarfs добавило в стратегию фракцию гномов Хаоса с тремя легендарными лордами: Астрагота Железнорукого, Дражоата Пепельного и Жатана Черного. Вместе с ними в игре появились два бесплатных режима «Испытания судьбы» и «Бесконечный портал», а также бесплатный легендарный герой Ульрика Магдова, доступная только для Кислева и Империи.