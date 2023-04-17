Русскоязычные фанаты выпустили первый русификатор для Total War: Warhammer 3

Русскоязычные фанаты с форума «Империал» выпустили первую версию локализации дополнения Forge of the Chaos Dwarfs для Total War: Warhammer 3. По словам одного из авторов перевода, команда не спала «почти двое суток», чтобы выпустить модификацию.
Для загрузки русификатора необходимо подписаться на его страницу в Мастерской в Steam. Файл уже скачали 1135 человек. В будущем авторы переведут все остальные DLC и игры по серии Total War.
14 апреля русскоязычные игроки Total War: Warhammer 3 раскритиковали дополнение Forge of the Chaos Dwarfs за отказ от локализации. Из-за этого некоторые элементы интерфейса в игре остались без шрифта.
Forge of the Chaos Dwarfs добавило в стратегию фракцию гномов Хаоса с тремя легендарными лордами: Астрагота Железнорукого, Дражоата Пепельного и Жатана Черного. Вместе с ними в игре появились два бесплатных режима «Испытания судьбы» и «Бесконечный портал», а также бесплатный легендарный герой Ульрика Магдова, доступная только для Кислева и Империи.
Это не наша локализация, наша еще в процессе работы. Невозможно так быстро перевести качественно текст такого объема вручную.
Данный же русификатор создавался отдельным от нашей команды переводчиков, форумчанином. К слову это машинный перевод в основе своей. Правда может слегка подправленный, не знаю. Точной информации про эту работу у меня не имеется.
Вроде бы и хорошая новость, но... Для того, чтоб поиграть в ДЛС с этим переводом, его нужно купить. Тем самым профинансировав текущую политику русофобства Сеги и косвенно с ними согласившись.
Сами переводчики у себя на форуме критикуют данную политику Сеги, и в тоже время и поддерживают её. Т.е. своим переводом подталкивая людей самим нести деньги этим.... "борцам".... покупая ДЛС, тем самым, повторюсь, соглашаясь с политикой Сеги по отношению к нам.. Какой-то ироничный замкнутый круг получается.
Ничего не надо покупать. ДЛЦ свободно пиратятся через анлокер специальный.
Подобный анлокер можно скачать либо у нас на форуме ИМпериал, либо тут на ПГ.
установка проще простого. Скачиваете архив, содержимое архива бросаете в корневую папку игры, все.
Не одного "из", а конкретно автора. Это работа одного человека.
Спасибо вам мододелы, что же мы без вас делали
У всех нельзя поиграть в сетевую империю бессмертных с другом? Пишет о несовместимости версий. Хотя с другими модами работает нормально.
Спасибо за труды команде.