Шторм откладывается: DLC Tides of Torment для Total War: Warhammer 3 перенесли на конец года

Дополнение Tides of Torment для Total War: Warhammer 3 официально отложено. Creative Assembly объявила, что релиз не состоится этим летом, как планировалось ранее. Теперь DLC выйдет позже в 2025 году — точная дата пока не названа.

По словам главы сообщества студии Адама Фримана, команда решила взять дополнительное время, чтобы довести качество до нужного уровня. «Во время тестирования мы задались вопросом, соответствует ли этот DLC уровню наших последних релизов. Краткий ответ — нет. Но мы знаем, что можем добиться нужного качества, поэтому хотим уделить больше времени доработке», — объяснил он в официальном блоге.

Tides of Torment должен был добавить в игру змееподобную Дечалу — легендарного лорда для фракции Слаанеш, а также норскую фракцию под предводительством Сейла Вероломного. Из-за переноса откладывается и видео с подробностями о новинках.

Creative Assembly извинилась за «не самый насыщенный год» по части контента, отметив, что студия сосредоточилась на улучшении существующего геймплея. В июле выйдет обновление с улучшением механик осад, в августе — балансировка фракций Гробниц, Ящеров и Зеленокожих. Возвращение к работе над Tides of Torment ожидается в сентябре, а релиз, вероятно, состоится вместе с обновлением 7.0 — в период с октября по декабрь.