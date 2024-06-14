Следующее DLC для Total War: Warhammer 3 посвятят Кхорну, Ограм и Оркам

Creative Assembly прервала молчание относительно следующей главы Total War: Warhammer 3 и рассказала о следующем DLC к стратегии в коротком и лаконичном сообщении на сайте X: "Кхорн, Королевства Огров, Орки - 2024 год. Узнайте больше, 26 июня".
Это расширение уже звучит довольно кровожадно, содержащее обновления и новый контент для трех самых жаждущих сражений и любящих войну фракций в игре. Следует ожидать от него много резни и крови.
Включение Королевств Огров не является большим сюрпризом, ведь датамайнеры уже находили намеки на то, что Голгфаг Людоед в какой-то момент появится в игре.
Кхорн уже скоро получит бесплатное дополнение в виде легендарного героя Каранака, о котором было объявлено на выставке Warhammer Skulls 2024.
Добавив Тамурхана Владыку Червей, Эльспет фон Дракен и Малакая Макайссона, а также обновив механику Нургла, Империи и гномов в рамках бесплатного обновления 5.0, Thrones of Decay стало поворотным моментом для Creative Assembly, позволив ей восстановить отношения с сообществом Total War после нескольких катастрофических решений, принятых в прошлом году.
После выхода Thrones of Decay люди терпеливо ждали новостей о будущем контенте, так что фанаты должны отметить в календаре 26 июня 2024 года, чтобы узнать, что же их ждет в будущем.
Больше крови для бога крови!
Больше черепов для трона черепов!