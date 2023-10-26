Слух: У разработчиков серии Total War большие проблемы и виноваты жадные до прибыли менеджеры

Не только у Paradox Interactive возникли проблемы в этом году. Студия Creative Assembly также попала в тяжелое положение для геймеров, а коллектив якобы собирался подвергнуться серьезному сокращению. О том, насколько плачевна ситуация для создателей серии Total War, свидетельствуют анонимные заявления бывших и нынешних сотрудников компании.
Интервью с разработчиками, работающими в британской студии, начали появляться в сети сразу после отмены Hyenas, прохладного приема и фактического провала Total War: Pharaoh. Многие обращались к ютуберу Volound, но информацию о ситуации в Creative Assembly удалось получить и из других источников. Часть из них была собрана ведущим канала Bellular News, который обобщил полученные сообщения в собственном материале.
Заранее стоит уточнить, что это неподтвержденная информация, поэтому относитесь к ней скептически.
Начнем с того, что известно и без утечек и слухов: геймеры начали жаловаться на Creative Assembly отнюдь не только сейчас. Помимо обвинений в слишком большом количестве и дороговизне DLC, они указывали на отсутствие инноваций и значительных улучшений в Total War последних лет, а также на отсутствие совершенно новых проектов, т.е. не являющихся продолжениями стратегических серий.
Согласно материалам Volound и интервью с Балинтом Марчином (принимавшим участие в разработке первых двух игр подцикла TW: Warhammer), отсутствие инноваций не связано с недостатком идей. Среди прочего, третий Warhammer должен был получить более широкие возможности мультиплеера и конструктор армий. Однако большинство этих идей оказались в мусорной корзине, включая морские сражения в Empire. Это может быть неожиданностью, поскольку Creative Assembly, по некоторым данным, является самой высокодоходной студией, принадлежащей SEGA (отчасти потому, что она занимает нишу, в которой практически нет конкуренции на рынке).
Источники Volound утверждают, что компания работает над новым движком, чтобы было проще добавлять новые элементы (нынешний движок помнит времена Rome 2 и настолько "неуклюж", что, видимо, не позволяет разработчикам экспериментировать). Вот только работа над ним фактически застопорилась.
В некотором роде студию курирует так называемая "команда брендинга", которая отвечает за представление проектов студии издателю. Другими словами, именно эта группа решает, какие идеи пойдут в производство.
Проблема в том, что эти "менеджеры", по мнению опрошенных Volound, имеют слишком большое влияние на работу студии, даже составляют "библии" - планы развития проектов, охватывающие весь "жизненный цикл" производства. Это не было бы большой проблемой, если бы не настойчивое стремление повысить прибыль за счет увеличения "средней стоимости игры" и реализовать это за счет краткосрочных решений.
На практике это проявилось в огромном внимании к созданию DLC в виде "рескинов" старого контента. Таким образом, сотрудники отвлекались от других видов деятельности (в том числе и от развития технологий студии).
Балинт Марчин отметил, что такой подход в какой-то мере свидетельствует о неуважении Creative Assembly к покупателям. Ему вторили собеседники Volound, поскольку, хотя сама идея DLC, по их мнению, неплоха, студия использовала ее весьма "циничным" образом". Кроме того, она не особенно заботилась о мнении игроков, практически игнорируя их комментарии.
Главным виновником считается Роб Бартоломью. Если не принимать во внимание нелестные и неинформативные комментарии собеседников Volound и мнение про него среди фанатов, то подход бренд-директора Total War считается квинтэссенцией проблем "команды брендинга" студии. Бартоломью, как говорят, появлялся на собраниях компании, представляя графики продаж в качестве аргумента в пользу вышеупомянутого увеличения "среднего расхода игрока" (читай: безудержного выпуска DLC).
Один из источников даже заявил, что "9/10" непопулярных решений, включая повышение цен на DLC и сделку об эксклюзивности с Epic Games, были "обязаны" Бартоломью и другим менеджерам маркетинговой команды.
Бывшие сотрудники CA также указывают на два других обстоятельства, которые могли бы улучшить ситуацию в студии:
- Во-первых, конкуренция, хотя бы со стороны Paradox Interactive. Если верить источникам Volound, Creative Assembly опасалась экспансии издателя в сферу сражений в реальном времени, что, учитывая последние шаги Paradox, может быть вполне оправданным. Появление сильного конкурента стало бы серьезной встряской для разработчиков Total War;
- во-вторых, более резкая реакция сообщества. Некоторые источники считают, что если бы фанаты раньше отреагировали на проблемы серии, как в случае с Pharaoh, то в компании уже давно могли бы произойти положительные изменения.
Еще раз стоит подчеркнуть: приведенная выше информация ничем не подтверждена и не должна восприниматься как факт.
Т.е. сообщество должно подтирать жопу разработчикам, студиям и корпорациям? Эти утырки в любом случае понимают только язык денег, так что никакие задушевные разговоры не помогли бы.
там наоборот написано, что сообщество должно было раньше выйти в игнор студии, еще до фараона чтобы CA раздуплились.
Удачи им в разорении как и самой SEGA.
Ну и кто тогда тебе будет выдавать игры такого плана? Параходы? А может Близзард?
Игры у них сомнительного качества, единственное во что играл это в Warhammer 1-2, право даже Warhammer Dark Omen 98 года был лучше.
Так и мне больше нравится мод на медь.
Так что, в топку новые игры, и го по 123 разу перепроходить старые?
Вау открыли Америку. Кто бы мог подумать, что менеджеры жадные люди.;)
А если серьезно сами разрабы тоже виновны в крахе своих игр. Не надо пожалуйста рассказывать про жадных менеджеров делая из них козлов отпущения.
Сами зажравшиеся и даже в голову не приходит, что сколько лет люди всего мира просят 3 часть медифэл сделать, а все ели ползают по античному веку, когда эти все «игры» можно залепить в одной игре со множеством режимов.
Разрабы явно не виноваты в том что Сега посчитала Alien Isolation провалом, и то что Меди 3 до сих пор нет.
Про Alien Isolation не знаю не увлекаюсь вселенной чужого и не могу ничего сказать. А вот виновность разработчиков отрицать не надо. Сами будучи указывают:
А сами, что не доносят до директора и руководителей Сеги к чему такая политика приведёт в итоге? Да и давайте откровенно разрабы тоже не против повышать ценники и по возможности «халявить» в разработках игр, ведь любая игровая студия это впервую очередь коммерческая организация целью которой является получение и извлечение прибыли.
Creative Assembly давно уже не инди-студия (чье существование по большей части зависит от качества игры) и впридачу уже заработала себе уважаемую репутацию и любовь многих игроков мира, но всегда за огромной славой и денег приходит деградация. И винить только менеджеров во всех бедах студии ну это очень однобоко.
Ну если ты так работаешь и мыслишь, это не значит что все.
Ну во первых: с чего они должны знать к чему такая политика приведет? Или по мимо разработки еще аналитиками надо подрабатывать? Тогда нафиг менеджер? И во вторых: ты хоть где то работал в своей жизни? Рядовые разработчики Creative Assembly каким вообще образом донесут до директоров Sega хоть что то? И если донесут каким то магическим образом, то с чего директора Sega будут слушать их, а не менеджеров которых наняли и платят за эту работу?
Вообще это мрачная действительность. Как я уже писал ранее, любая игровая студия это впервую очередь коммерческая организация целью, которой является получение и извлечение прибыли. При этом, я молчу про затраты на разработку и назначение денег в социально-экономической жизни человека.
По первому вопросу, разрабы как и остальные люди не живут вакууме. Причём сколько сейчас примеров существует подобных политик внутри игровых студий. При этом, я вообще молчу о наличии банальной логики. По поводу аналитики. Дело не в аналитике, а в том, что нужно логически понимать куда может привести действия тех людей, которые такую политику ведут. Все эти директора, менеджеры и прочие должностные лица в игры сами не играют, не следят за форумами и группами социальных сетях. Они сами не разбираются толком в компьютерных играх.
В игровой индустрии нет не работал, хотя хотелось, но пока возможности нету. По поводу директоров Sega. В прямом донести. Нужно ставить директоров перед фактом того, что сами они с их менеджерами не играют и не разбираются в комп. играх, плюс за мнением и эмоциями аудитории особо не следят. Да никто под сомнение не ставит их способности по продвижению и рекламированию игр, но сами они мало чего в них понимают.
Я при этом еще не говорю о том факте, что если игра не выстрелит и не окупит разработку, 100% будут сокращения штата сотрудников и первыми пойдут под нож именно рядовые разработчики, а не менеджеры и директора.
А разработчикам как бы в их интересах является сохранение своей работы, получение прибыли и иметь какую-то репутацию (которая влияет на доверие аудитории).
Жесть. Это какие то инфантильные мысли 15-ти летнего. Ты не представляешь в принципе как устроена работа хоть где то. 1.Никто не может донести. 2. Бред. Сокращают и после успешных проэктов. И даже студии закрывают. 3. В их интересах в плане благосостояния и возможностях. А на что то там другое репутацию и бла бла бла, работая в крупной корпорации, плевать. Это проблемы корпорации. На это целые отделы работают, а НЕ РАЗРАБЫ!
Например?
В какой действительности ты можешь разбираться, если даже не знаешь как в принципе строится рабочая иерархия.
Это всеобщий бич всех игр
и не только игр
Капитализм, счастье...поиграй
Единственное решение этой проблемы ликвидация компании иначе эти конюшни не вычистить.
Курвы из сеги че скажут, то и делают.
Еще с анонса саг и эксклюзивности Трои в ЕГС начинало попахивать.
Это может быть неожиданностью, поскольку Creative Assembly, по некоторым данным, является самой высокодоходной студией, принадлежащей SEGA
Вот это кстати странно читать. Нишевый жанр, представленный на одной платформе. Неужели Соники и Якудзы меньше собирают?! У Сега тогда похоже действительно все плохо..
Игры нужно нормальные делать и не будет проблем
В общем, ничего нового. Обычный капитализм-момент.
Удивительно что проблемы только сейчас, последней качественной игрой у них была Медивал 2.