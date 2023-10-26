Слух: У разработчиков серии Total War большие проблемы и виноваты жадные до прибыли менеджеры

Не только у Paradox Interactive возникли проблемы в этом году. Студия Creative Assembly также попала в тяжелое положение для геймеров, а коллектив якобы собирался подвергнуться серьезному сокращению. О том, насколько плачевна ситуация для создателей серии Total War, свидетельствуют анонимные заявления бывших и нынешних сотрудников компании.

Интервью с разработчиками, работающими в британской студии, начали появляться в сети сразу после отмены Hyenas, прохладного приема и фактического провала Total War: Pharaoh. Многие обращались к ютуберу Volound, но информацию о ситуации в Creative Assembly удалось получить и из других источников. Часть из них была собрана ведущим канала Bellular News, который обобщил полученные сообщения в собственном материале.

Заранее стоит уточнить, что это неподтвержденная информация, поэтому относитесь к ней скептически.

Начнем с того, что известно и без утечек и слухов: геймеры начали жаловаться на Creative Assembly отнюдь не только сейчас. Помимо обвинений в слишком большом количестве и дороговизне DLC, они указывали на отсутствие инноваций и значительных улучшений в Total War последних лет, а также на отсутствие совершенно новых проектов, т.е. не являющихся продолжениями стратегических серий.

Согласно материалам Volound и интервью с Балинтом Марчином (принимавшим участие в разработке первых двух игр подцикла TW: Warhammer), отсутствие инноваций не связано с недостатком идей. Среди прочего, третий Warhammer должен был получить более широкие возможности мультиплеера и конструктор армий. Однако большинство этих идей оказались в мусорной корзине, включая морские сражения в Empire. Это может быть неожиданностью, поскольку Creative Assembly, по некоторым данным, является самой высокодоходной студией, принадлежащей SEGA (отчасти потому, что она занимает нишу, в которой практически нет конкуренции на рынке).

Источники Volound утверждают, что компания работает над новым движком, чтобы было проще добавлять новые элементы (нынешний движок помнит времена Rome 2 и настолько "неуклюж", что, видимо, не позволяет разработчикам экспериментировать). Вот только работа над ним фактически застопорилась.

Спойлер

В некотором роде студию курирует так называемая "команда брендинга", которая отвечает за представление проектов студии издателю. Другими словами, именно эта группа решает, какие идеи пойдут в производство. Проблема в том, что эти "менеджеры", по мнению опрошенных Volound, имеют слишком большое влияние на работу студии, даже составляют "библии" - планы развития проектов, охватывающие весь "жизненный цикл" производства. Это не было бы большой проблемой, если бы не настойчивое стремление повысить прибыль за счет увеличения "средней стоимости игры" и реализовать это за счет краткосрочных решений. На практике это проявилось в огромном внимании к созданию DLC в виде "рескинов" старого контента. Таким образом, сотрудники отвлекались от других видов деятельности (в том числе и от развития технологий студии). Балинт Марчин отметил, что такой подход в какой-то мере свидетельствует о неуважении Creative Assembly к покупателям. Ему вторили собеседники Volound, поскольку, хотя сама идея DLC, по их мнению, неплоха, студия использовала ее весьма "циничным" образом". Кроме того, она не особенно заботилась о мнении игроков, практически игнорируя их комментарии.

Главным виновником считается Роб Бартоломью. Если не принимать во внимание нелестные и неинформативные комментарии собеседников Volound и мнение про него среди фанатов, то подход бренд-директора Total War считается квинтэссенцией проблем "команды брендинга" студии. Бартоломью, как говорят, появлялся на собраниях компании, представляя графики продаж в качестве аргумента в пользу вышеупомянутого увеличения "среднего расхода игрока" (читай: безудержного выпуска DLC).

Один из источников даже заявил, что "9/10" непопулярных решений, включая повышение цен на DLC и сделку об эксклюзивности с Epic Games, были "обязаны" Бартоломью и другим менеджерам маркетинговой команды.

Бывшие сотрудники CA также указывают на два других обстоятельства, которые могли бы улучшить ситуацию в студии:

Во-первых, конкуренция, хотя бы со стороны Paradox Interactive. Если верить источникам Volound, Creative Assembly опасалась экспансии издателя в сферу сражений в реальном времени, что, учитывая последние шаги Paradox, может быть вполне оправданным. Появление сильного конкурента стало бы серьезной встряской для разработчиков Total War;

во-вторых, более резкая реакция сообщества. Некоторые источники считают, что если бы фанаты раньше отреагировали на проблемы серии, как в случае с Pharaoh, то в компании уже давно могли бы произойти положительные изменения.

Еще раз стоит подчеркнуть: приведенная выше информация ничем не подтверждена и не должна восприниматься как факт.