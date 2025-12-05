Сможете ли вы пережить апокалипсис? Владыки Конца Времен придут в Total War: Warhammer 3 летом 2026 года

Creative Assembly отметили 25-летие Total War громким анонсом для поклонников Warhammer. Летом 2026 года выйдет расширение Lords of the End Times, посвящённое апокалиптическим событиям, вдохновлённым заключительной главой классической Warhammer Fantasy Battle. В эпической кампании появятся четыре новых легендарных лорда, и первым среди них станет сам Нагаш, ведущий за собой своих мортархов.

Дополнение сопровождается бесплатным обновлением End Times для Total War: Warhammer III. Игроков ждёт обновлённая карта «Бессмертных империй», где катаклизмы и хаос буквально меняют лицо мира. Новые угрозы вынуждают решать, спасать ли цивилизацию от надвигающейся тьмы или, наоборот, ускорить разрушение.

Хотя «Конец времён» стал символичной точкой в истории мира Warhammer Fantasy, для Total War: Warhammer это вовсе не финал. Creative Assembly подтверждают, что серия далека от завершения, и впереди нас ждёт ещё множество обновлений и сюрпризов.