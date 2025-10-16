ЧАТ ИГРЫ
Total War: Warhammer 3 17.02.2022
Стратегия, Глобальная стратегия, Фэнтези
Tides of Torment для Total War: Warhammer 3 выйдет в начале декабря

monk70 monk70

SEGA и Creative Assembly Limited представляют набор контента «Tides of Torment» для Total War: Warhammer 3, который выйдет 4 декабря. Этот релиз совпадает с грандиозным финалом празднования 25-летия Total War.

Tides of Torment представляет в Total War: Warhammer 3 трёх грозных легендарных лордов, которые обрушат на вас морскую мощь, змеиную резню и магические амбиции в кампании «Бессмертные империи». Каждый лорд, представляющий высших эльфов, Слаанеш и Норску, прибывает с внушительным набором смертоносных боевых единиц, уникальными механиками кампаний и сюжетным наполнением.

4 декабря будущее Total War будет раскрыто на презентации, посвящённой 25-летию серии. В презентации будут представлены новые фэнтезийные и исторические проекты, а также комментарии команд разработчиков, формирующих будущее Total War. Подробности о времени и способах подключения будут объявлены 1 декабря.

В рамках обновления 7.0 бесплатно появится Маска легендарного лорда Слаанеш, которая обеспечит совершенно новый игровой опыт для движимых избытком сил Слаанеш. Вместе с ней высшие эльфы, Слаанеш и Норска получат обновления, позволяющие игрокам вернуться к прошлым кампаниям и ощутить множество улучшений игрового процесса.

Just-a-your-King

Нагаша нет? Снова скип

jax baron

есть слух что в последнем длс (поддержки)

jax baron

кёрсидов ждал (2 бошки) остальное предсказуймо - са даже в длс не смогла год прощёл.