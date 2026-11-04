Total War: WARHAMMER 3 обновилась до версии 9.0.5 - победы в кампаниях стали ценнее, а цели для фракций пересмотрели

Creative Assembly выпустила обновление 9.0.5 для Total War: WARHAMMER III. Разработчики сосредоточились на наградах за прохождение кампаний и условиях победы, а также внесли множество исправлений для отдельных фракций. Одним из заметных нововведений стала возможность включить легендарную сложность финальной фазы кампании — причём соответствующая настройка доступна уже при создании нового прохождения.

Главное изменение патча касается наград за победу. Разработчики пересмотрели их после отзывов игроков, стремясь сделать завершение кампаний более значимым событием. Теперь уникальные лорды и герои, которых можно получить в качестве награды, начинают с 20-го ранга, получают полный комплект экипировки с редкими предметами и обладают уникальной чертой. Кроме того, для многих персонажей усилили уже существующие особенности или добавили новые бонусы.

Изменения затронули десятки известных персонажей. Например, Хазрак Одноглазый получил усиленную черту «Дисциплинированный», которая повышает характеристики повелителя и усиливает отряды унгоров, горов и бестигоров. Таурокс, Медный Бык теперь лучше раскрывает потенциал минотавров, а Моргур повышает шансы на получение магических предметов и ускоряет исследования. Крок-Гар получил бонусы к бронебойному урону и ближнему бою, тогда как Унгрим усиливает военную экономику и ускоряет развитие армии.

Не обошли стороной и других легендарных лордов: для Бальтазара Гельта улучшили эффекты, связанные с получением опыта и стойкостью армии, а Лютор Харкон теперь может рассчитывать на дополнительные доходы от поселений и снижение расходов на содержание войск. Набор изменений охватывает также персонажей Высших эльфов, Кислева, Скавенов, Воинов Хаоса и многих других фракций. В некоторых случаях разработчики не просто усилили существующие бонусы, но и исправили ошибки, из-за которых отдельные награды работали неправильно.

Переработали и награды за короткие, долгие и быстрые победы для целых фракций. В частности, Зверолюди и Ящеры получили дополнительные бонусы для своих отрядов, а награды гномов стали щедрее на Золото клятвы. Империя теперь может получать более высокие ранги лордов и героев за долгосрочную победу, а Маркус Вульфхарт — дополнительные отряды ракетных батарей «Хеллшторм», паровых танков и рыцарей-демигрифов за короткую кампанию. Для Кхорна, Слаанеш, Нургла, Тзинча и других фракций также скорректировали ресурсы, вместимость армий, стоимость построек, вербовку и различные боевые эффекты.

Отдельный блок изменений посвящён условиям победы. Разработчики упростили некоторые задачи, которые могли затягивать прохождение или создавать ненужные препятствия. Например, Изабелла фон Карштайн теперь получила собственные цели победы вместо повторного использования заданий Влада. Ракарту для долгосрочной победы достаточно собрать 15 уникальных отрядов «Монстр-Пен» вместо прежних 17, а Карлу Францу снизили требования к выполнению указов императора. У Глотткина уменьшили необходимое количество убийств для долгосрочной победы с 7000 до 5000, а для быстрой победы это условие и вовсе убрали. Также изменили одно из требований Моргура, чтобы оно не конфликтовало с другой целью его кампании.

Для любителей более серьёзных испытаний появилось новое правило сложности. При запуске кампании теперь можно выбрать параметр «Сложность финальной фазы: Легендарная». Он влияет на бонусы фракций, участвующих в финальных сценариях, частоту их появления, эффективность искусственного интеллекта и некоторые аспекты заключительных сражений. Разработчики также исправили ситуации, когда фракции финальной фазы объявляли войну важным сюжетным персонажам и тем самым могли блокировать выполнение условий долгосрочной победы. По их словам, ИИ теперь должен лучше справляться с финальными сценариями, хотя на легендарной сложности его эффективность будет несколько ниже.

Помимо этого, обновление содержит внушительный список исправлений. Разработчики устранили сбой, который мог возникать при сбросе навыков персонажей из конфедерации, исправили ошибки в работе способностей, предметов, дипломатии и интерфейса. Также были решены проблемы с отдельными заданиями, вербовкой войск, скрытностью армий и взаимодействием фракций во время финальных событий кампании.

Некоторые изменения затронули конкретные фракции. Например, способность Старухи Хеллеброн «Кровавое безумие» стала пассивной и теперь активируется в ближнем бою: её эффект постепенно усиливается, пока персонаж сражается, и ослабевает после выхода из схватки. Графы-вампиры получили переработанную механику «Логова вампиров», а поселение Ламия теперь располагает десятью слотами для строительства. Для Королей Гробниц добавили несколько предметов в «Погребальный культ», а Неферата получила ряд исправлений, связанных с её условиями победы и механиками фракции.

Наконец, Creative Assembly внесла изменения в многопользовательский режим: исправила ошибки лобби и начала сражений, скорректировала ограничения на использование редких и уникальных отрядов. В некоторых многопользовательских кампаниях также убрали необходимость проходить сюжетные квестовые битвы для достижения победы — это изменение действует только на новые прохождения.

Таким образом, версия 9.0.5 не добавляет новую кампанию или крупный сюжетный контент, но затрагивает сразу несколько фундаментальных систем Total War: WARHAMMER III. Разработчики стремятся сделать награды за завершение кампаний привлекательнее, убрать спорные условия победы и привести в порядок многочисленные механики отдельных фракций. Отдельные изменения баланса сражений опубликованы в дополнительном списке примечаний.