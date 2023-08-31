Total War: Warhammer 3 получила дополнение Shadows of Change и крупное обновление 4.0 ©

SEGA Europe и Creative Assembly сегодня выпустили пакет DLC Shadows of Change для Total War: WARHAMMER 3. В бой вступают три новых легендарных лорда; Подменыш для Тзинча, Юань Бо, Нефритовый дракон для Великого Катая и Мать Останкья для Кислева с уникальной механикой кампании, юнитами для командования и боевыми способностями.

Подменыш, обманщик Тзинча (Тзинч):

Подменыш — искусный разведчик, принимающий множество обличий. Создавая культы в поселениях, чтобы манипулировать ими в своих целях, он использует выдачу себя за другое лицо, коварные розыгрыши и уловки, чтобы разрушить союзы и разжечь конфликты, например, ввергая культовых графов-курфюрстов в гражданскую войну и разрушая Империю изнутри.

Новые юниты: Синие писцы, Цаангоры, Кокатрисы и Муталитские вихревые звери.

Юань Бо, Нефритовый Дракон (Великий Катай):

Лидер Нефритового Двора и Палач Императора. На первый взгляд одержимый бюрократ - царапайте поверхность и найдите грозного мастера шпионажа, колдуна и свирепого воина, способного выделить и победить вражеских героев и лордов в рукопашной схватке.

Новые юниты: Нефритовый лев, Реактивный лев, Ониксовые вороны, Небесный генерал и Боевой барабан Чжангу.

Мать Останкья, Дочь Леса (Кислев):

Мстительная старуха, обитающая в древних областях старого Кислева и охотящаяся на запретные гексы. За ее хрупким лицом скрывается существо ужасающей тайной мощи, которое преследует кошмары кислевитских детей и использует гнев природы для создания мощных заклинаний.

Новые юниты: Ведьма-ведьма, Воплощенный элементаль зверей, Существа в лесу и Засадники Акшины.

Вместе с Shadows of Change для Total War: WARHAMMER III выйдет патч 4.0. Полные примечания к патчу можно прочитать в официальном блоге Total War, но вот верхушка айсберга в виде нескольких основных моментов.

ИИ Total War: WARHAMMER III претерпевает усовершенствования, которые делают игру более интересной, более эффективной в нужных местах и повышают вероятность совершения ошибок, на которых можно извлечь выгоду, создавая тем самым больше возможностей для игроков перехватить стратегическую инициативу.