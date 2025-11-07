Total War: Warhammer 3 получила крупное обновление ИИ - фанаты снова вздохнули с облегчением

Стратегия Total War: Warhammer 3 недавно оказалась под шквалом критики. Игроки жаловались на некорректное поведение искусственного интеллекта, который мешал рекрутингу юнитов, а порой полностью блокировал доступ к уже имеющемуся контенту. Отрицательные отзывы в Steam говорили сами за себя — фанаты требовали срочных исправлений.

Вчера студия Creative Assembly выпустила хотфикс 6.3.4, который внес значительные изменения в поведение ИИ. В первую очередь была устранена проблема с армиями, которые бездействовали рядом с поселениями. Причиной сбоев были пересекающиеся задачи ИИ и переполненные армии. Теперь бездействие ИИ сведено к минимуму, а система автоматического роспуска юнитов позволяет нанимать более сильные отряды.

Особое внимание уделено отдельным фракциям. У Вампиров изменены характеристики юнитов, чтобы их поведение стало более предсказуемым. У Хаотичных Гномов исправлен рекрутинг высокоуровневых юнитов и приоритет строительства военных зданий. Голгфаг-Людоед больше не получает невозможные приказы на поле боя, а Царство Огров теперь корректно строит и улучшает свои лагеря.

Помимо этого, исправлены многочисленные баги, связанные с отдельными юнитами и некорректным отображением элементов интерфейса. Разработчики предупредили, что большинство изменений проявят себя только при новом сохранении или начале новой кампании — это может расстроить игроков, уже вложивших десятки часов в текущую игру.

Кроме того, Creative Assembly продолжает работу над оставшимися проблемами ИИ и обещает новые исправления после выхода версии 7.0, которая дебютирует 4 декабря вместе с дополнением Tides of Torment. В этот день также состоится специальный показ, где будут раскрыты подробности DLC и дальнейшего развития серии.

Хотфикс 6.3.4 демонстрирует, что студия всерьез воспринимает критику сообщества, и делает шаги к тому, чтобы Total War: Warhammer 3 снова стала стратегией, где битвы и управление армиями приносят удовольствие, а не разочарование.