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Total War: Warhammer 3 17.02.2022
Стратегия, Глобальная стратегия, Фэнтези
8.9 1 571 оценка

Total War: Warhammer 3 получила обновление гипервизор-обхода Denuvo

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Для игры Total War: Warhammer 3 вышло обновление способа обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты по прежнему позволяет запускать игру на процессорах AMD и Intel.

Обновления гипервизор-обхода Denuvo связано с вышедшим обновлением для самой игры.

Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера, при условии что они уже есть, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.

ПК 135
13
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Pojilaya kikimora

Пожалуй, единственная игра, для которой хотелось бы классического взлома. Но надеяться раньше, чем после финального патча, который ещё хрен знает когда будет, не стоит...

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