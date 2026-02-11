Total War: Warhammer 3 получила патч 7.1 - правки фракций и десятки исправлений

Creative Assembly выпустила обновление 7.1 для стратегии Total War: Warhammer III. Патч сосредоточен на корректировке баланса отдельных фракций и устранении технических проблем. Одновременно студия подтвердила, что версия 7.2 запланирована на март 2026 года.

Среди заметных изменений — корректировки для Нургла. Теперь способности армии «Папы Нургла» распространяются на ближайших союзников и врагов. Технология «Мерзкие ампутации» у фракции Fecundites начала корректно работать с Чумными ограми (тяжёлый вариант). Также Кецак Фимдирах получил недостающие умения и использует навыки из обновлённого древа Balefiend для Норски.

Исправлен ряд технических проблем: устранён краш в мультиплеере при старте за дварфов, исправлена работа черты «Живительный зной», обновлены эффекты зданий при входе персонажа в регион, налажена панель найма сохранённых лордов и корректная анимация юнитов. Кроме того, решена проблема с поворотом стрелковых отрядов и возвращён в найм юнит «куро-лисиц».

Разработчики ранее заявляли о смене подхода к развитию игры — акцент сделан на стабильности и исправлении багов, а не на крупном новом контенте. Тем не менее летом 2026 года ожидается дополнение Lords of the End Times.