Total War: Warhammer 3 получит крупнейшее DLC в истории серии - Lords of the End Times выйдет 24 сентября

Creative Assembly объявила дату выхода Lords of the End Times — крупнейшего дополнения за десятилетнюю историю серии Total War: Warhammer. DLC для Total War: Warhammer 3 выйдет 24 сентября 2026 года.

Главной особенностью расширения станут четыре новых легендарных лорда, каждый из которых предложит собственный стиль прохождения и новые механики, основанные на вселенной Warhammer.

В DLC войдут:

Нагаш — верховный повелитель нежити, стремящийся лишить мир жизни и обрести божественную силу;

Борис Тодбрингер — курфюрст Мидденланда, пытающийся возродить культ Ульрика;

Глотткин — чудовищный чемпион Нургла;

Танкуоль — коварный серый провидец скавенов.

Дополнение также добавит 23 боевые единицы, 12 знаменитых полков, восемь легендарных героев, новых лордов и героев, а также новые механики и цели кампании. Среди новых юнитов — Khemric Titan, Verminlords, Putrid Blight Kings и Celestial Hurricanum.

Есть и важное изменение для новых игроков: покупка Lords of the End Times даст отдельный доступ к кампании Immortal Empires. То есть для её запуска больше не потребуется владеть предыдущими играми серии.

Одновременно с платным DLC выйдет крупное бесплатное обновление. Оно добавит Неферату в качестве легендарного лорда, полностью переработает фракцию Vampire Counts и внесёт изменения в Архаона Всесокрушителя.

Кроме того, появятся новые сценарии финальной стадии кампании — Chaos Invasion, Vermintide и Nagash Rises, а условия победы будут обновлены для всех легендарных лордов из предыдущего контента.