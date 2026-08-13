ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Total War: Warhammer 3 17.02.2022
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Фэнтези
8.9 1 590 оценок

Total War: Warhammer 3 получит крупнейшее DLC в истории серии - Lords of the End Times выйдет 24 сентября

IKarasik IKarasik

Creative Assembly объявила дату выхода Lords of the End Times — крупнейшего дополнения за десятилетнюю историю серии Total War: Warhammer. DLC для Total War: Warhammer 3 выйдет 24 сентября 2026 года.

Главной особенностью расширения станут четыре новых легендарных лорда, каждый из которых предложит собственный стиль прохождения и новые механики, основанные на вселенной Warhammer.

В DLC войдут:

  • Нагаш — верховный повелитель нежити, стремящийся лишить мир жизни и обрести божественную силу;
  • Борис Тодбрингер — курфюрст Мидденланда, пытающийся возродить культ Ульрика;
  • Глотткин — чудовищный чемпион Нургла;
  • Танкуоль — коварный серый провидец скавенов.

Дополнение также добавит 23 боевые единицы, 12 знаменитых полков, восемь легендарных героев, новых лордов и героев, а также новые механики и цели кампании. Среди новых юнитов — Khemric Titan, Verminlords, Putrid Blight Kings и Celestial Hurricanum.

Есть и важное изменение для новых игроков: покупка Lords of the End Times даст отдельный доступ к кампании Immortal Empires. То есть для её запуска больше не потребуется владеть предыдущими играми серии.

Одновременно с платным DLC выйдет крупное бесплатное обновление. Оно добавит Неферату в качестве легендарного лорда, полностью переработает фракцию Vampire Counts и внесёт изменения в Архаона Всесокрушителя.

Кроме того, появятся новые сценарии финальной стадии кампании — Chaos Invasion, Vermintide и Nagash Rises, а условия победы будут обновлены для всех легендарных лордов из предыдущего контента.

Анонсы 2 Обновления 70
13
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Локомотор Чемодан

Скивены ))

3
LordAscarot

Да-да, наконец-то!

2
ОгурчикЮрец

Как же они доят это.

А я еще в мечтах взять Тотал Вар 40к.

Та и Dawn of War IV. Ну уже страшно, подумать, как будут меня доить.

1
Игнатий Лапкин

ООО да деточка вахолюбы в экстазе🥵

1