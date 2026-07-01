Total War: Warhammer 3 получит крупнейшую переработку кампании - конец игры и Графов-Вампиров кардинально изменят

Creative Assembly раскрыла первые подробности обновления 9.0 и дополнения Lords of the End Times для Total War: Warhammer 3. Во время трансляции What's Next разработчики представили масштабную переработку финальной стадии кампании Immortal Empires, обновление Графов-Вампиров и ряд новых механик, которые должны сделать прохождения более разнообразными.

Одним из главных изменений станет полный пересмотр системы кризисов. По словам ассоциированного директора по дизайну Шона Макдональда, существующие финальные события не оправдали ожиданий, поскольку в основном сводились к появлению дополнительных армий. Теперь большинство кризисов переместят в середину кампании, где они будут усиливать отдельные фракции, а место финального испытания займут события Конца Времён.

На старте игрокам предложат три сценария: обновлённое Нашествие Вермитида, кризис с Нагашем и финал с Архаоном. Последний станет наиболее масштабным: лидер Хаоса получит крайне высокую живучесть, возможность опустошать целые провинции и объединять под своими знамёнами все фракции Хаоса. При игре за самого Архаона можно будет самостоятельно превратиться в главное бедствие мира, постепенно усиливаясь за счёт разрушения земель.

Не менее серьёзные изменения затронут кампании легендарных лордов. Каждый из них получит собственные условия победы, связанные с тематическими войсками, союзниками и уникальными постройками. Такой подход должен сделать прохождения заметно более индивидуальными.

Наконец, долгожданное обновление получат Графы-Вампиры, механики которых практически не менялись со времён дополнения The Grim and the Grave. Система «Подъём Мёртвых» теперь будет учитывать число павших в сражениях, позволяя пополнять армию за счёт погибших прямо в провинции. Кроме того, сами вампиры станут более редкими и ценными персонажами: для их получения потребуется обнаружить логово, после чего игрок сможет выбрать кровную линию и настроить нового героя за специальные ресурсы.

Creative Assembly пока не назвала дату выхода обновления 9.0, однако уже сейчас ясно, что оно станет одним из самых масштабных для Total War: Warhammer 3, затронув как поздние этапы кампании, так и одну из старейших игровых фракций.