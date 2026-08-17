Total War: Warhammer 3 получит масштабную переработку "Графов-вампиров" с Нефератой и тремя новыми финалами кампании

Creative Assembly готовит для Total War: Warhammer III одно из самых масштабных обновлений за всю историю игры. Вместе с дополнением Lords of the End Times проект получит бесплатного легендарного лорда Неферату, глубокую переработку «Графов-вампиров», новые сценарии финальной стадии кампании, обновлённые условия победы и множество других изменений.

Главным нововведением для «Графов-вампиров» станет полностью переработанная система набора войск. «Воскрешение мёртвых» превратится в основной способ пополнения армий, но прежняя случайность исчезнет. Для найма подразделений потребуется вместимость, которую увеличивают военные здания, а сами войска можно будет призывать в любой точке мира при наличии необходимых ресурсов.

Для подразделений низких уровней потребуется новый ресурс «Трупы». Он будет накапливаться в провинциях по мере сражений и гибели войск. Более мощные юниты четвёртого и пятого уровней потребуют «Кровь», которую можно получать с помощью специальных зданий, перерабатывающих накопленные трупы. При этом «Кровь» пригодится не только для найма: её также можно будет тратить на конфедерации, технологии, важные здания, «Указы крови», «Логова вампиров» и усиление родословных.

«Логова вампиров» станут ещё одной новой системой фракции. В начале кампании они будут случайно размещаться в поселениях, а обнаружить их можно после полного исследования территории. Найденное логово позволит постепенно развивать находящегося внутри спящего вампира, выбирая для него различные черты и бонусы. Чем больше ресурсов игрок вложит в подготовку, тем сильнее окажется пробуждённый лорд.

Изменится и система конфедераций. Теперь легендарных лордов «Графов-вампиров» можно будет присоединять к своей фракции после выполнения специальных заданий. Это позволит постепенно подчинить себе других представителей вампирской знати.

Отдельное место в обновлении займёт Неферата — первая из вампиров, стремящаяся вернуть Лахмии былую славу и вновь установить власть над своим родом. Её кампания будет строиться вокруг механики «Паутина власти». Неферата сможет создавать тайные вампирские кланы на территориях других фракций, получать ресурс «Манипуляция» и использовать его для различных операций. Герои смогут выполнять задания, связанные с убийствами, кражами, саботажем и ослаблением противников.

При этом игроку придётся следить за «Скрытностью» своих кланов. Чем активнее сеть вмешивается в дела других фракций, тем выше риск раскрытия. Таким образом, кампания Нефераты будет заметно отличаться от традиционного подхода к завоеванию карты и сделает ставку на агентов, интриги и постепенное влияние из тени.

Серьёзные изменения ждут и «Бессмертные империи». Creative Assembly решила пересмотреть саму концепцию финальной стадии кампании. Существующие сценарии теперь будут считаться кризисами середины игры, тогда как для настоящей кульминации подготовлены три новых финала: «Вторжение Хаоса», «Верминтид» и «Восстание Нагаша».

Каждый из них станет отдельной угрозой для всего мира. Архаон объединит силы Хаоса и начнёт масштабное вторжение, причём победить его напрямую в начале кризиса не получится — сначала придётся уничтожить ключевые крепости. Во время «Верминтида» Скавены отбросят привычную скрытность и начнут массовое наступление, распространяя свою Подземную Империю по миру. Нагаш же объединит силы нежити и переместит Чёрную Пирамиду в Нагашизар, после чего игрокам предстоит пробиться к решающей битве.

При этом новые финалы можно будет отключить, если игрок предпочитает классический формат песочницы. Разработчики также добавят дополнительные настройки самих финальных сражений.

Обновлённые условия победы должны сделать кампании более тематическими. Цели теперь будут сильнее связаны с мотивацией конкретных легендарных лордов и уникальными механиками их фракций, а награды за короткие победы станут более индивидуальными.

Наконец, обновление затронет магию и вступительные ролики «Бессмертных империй». «Канон вампиров» получит новые визуальные эффекты, «Канон Нехекары» и «Магия Скрытности» — балансные изменения. Вступительные пролёты переработают с учётом 14 отдельных театров военных действий, каждый из которых получит собственную подачу с рассказом о регионе и его ключевых фракциях.

В результате обновление 9.0 станет гораздо большим, чем очередная порция контента для Total War: Warhammer III. Creative Assembly одновременно меняет фундаментальные механики «Графов-вампиров», добавляет Неферату с собственной системой игры и превращает финальную стадию кампании в полноценную кульминацию.