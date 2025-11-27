Total War: Warhammer 3 встречает коварного Лорда Сейла Вероломного в Tides of Torment

Разработчики Total War: Warhammer III представили новый геймплейный ролик, посвящённый легендарному Лорду — Сейлу Вероломному, который станет доступен в дополнении Tides of Torment, релиз которого намечен на 4 декабря. Сейл Вероломный — мастер интриг и коварства, чьи хитрые планы способны перевернуть ход любой кампании.

Сейл изначально приобрёл магические способности ценой обычного зрения, открыв для себя путь к колдовским вершинам. В Tides of Torment он вновь стремится усилить свою власть через Тёмный Ритуал, возводя алтари Хаоса на подконтрольных территориях. Однако каждый шаг Лорда сопровождается сопротивлением соперников, и чрезмерная активность привлекает внимание сил Хаоса, что требует от игрока умелого балансирования между интригами и открытой мощью.

Уникальная механика «Коварство» позволяет Сейлу плести интриги против вражеских Лордов и манипулировать союзниками. В демонстрации показана одна из таких интриг — внедрение агента на территории соперника. Игрокам предстоит продумывать стратегию, используя хитрость и магию, чтобы максимально раскрыть потенциал Лорда.

В состав набора Лорда входят: сам Сейл Вероломный — великий шаман-чародей, легендарный герой Беорг Медвежий Удар, герой — фимирский аристократ, пехота ближнего боя — грабители-урсфьординги, ударные всадники — курханские наездники, а также чудовища: проклятый эттин, химера и Ужасная пасть, плюс четыре новых знаменитых отряда. Дополнение будет доступно как отдельно, так и в составе DLC Tides of Torment, куда также войдут женщина-змея Дечала Отвергнутая и эльфийский Владыка Морей Айслинн.

Total War: Warhammer III, вышедшая в феврале 2022 года, в настоящий момент имеет 68% положительных отзывов в Steam. Появление коварного Сейла Вероломного и новые механики интриг могут существенно оживить интерес сообщества и добавить свежую стратегическую глубину в кампании игры, подарив фанатам новые возможности для тактики и доминирования на поле боя.