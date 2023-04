Трейлер бесплатного DLC Mirror of Madness для Total War: Warhammer 3 ©

Разработчик Creative Assembly вчера объявили о новом бесплатном DLC, которое появится в Total War: Warhammer 3 вместе с основным обновлением 3.0, запланированным на 13 апреля. DLC, получившее название Mirror of Madness, будет представлять собой новые игровые режимы, доступные всем игрокам Total War: Warhammer 3 бесплатно.

Mirror of Madness будет состоять из двух новых игровых режимов: Испытания судьбы и Бесконечный портал. Creative Assembly подробно описала Mirror of Madness в FAQ, опубликованном на странице обновления игры. Mirror of Madness можно будет добавить в библиотеку в качестве бесплатного DLC после его выхода 13 апреля.

Режим Trials of Fate будет представлять собой серию испытаний на выживание. В нем игрокам отводится роль новопосвященного принца-демона Тзинча, который принимает участие в печально известных битвах из истории Warhammer, чтобы в итоге прорваться в царство Тзинча и сразиться с Кайрос Судьбоплётом.

Геймплей, похоже, представляет собой режим орды, с бесконечными волнами врагов, сила которых будет расти по мере того, как игрок будет держаться. Чтобы справиться с волнами, игроки получат доступ к уникальным заклинаниям и способностям в The Trials of Fate. Эти заклинания и способности можно улучшать, защищая точку захвата под названием Осколок.

Бесконечный портал позволит игрокам настраивать свои войска, изменяя реальность, например, увеличивать урон, наносимый боевыми единицами и заклинаниями, повышать эффективность столкновений, увеличивать общее количество солдат в отряде и их здоровье. Бесконечный портал" задуман как увлекательный игровой режим, в котором игроки могут сходить с ума, внося столько изменений, сколько захотят, в то, как работает игра.

Mirror of Madness выйдет вместе с грядущим платным DLC Forge of the Chaos Dwarfs, релиз которого намечен на 13 апреля.