В дополнении Tides of Torment для Total War: Warhammer 3 появятся три новых легендарных лорда

SEGA и Creative Assembly готовят новое дополнение Tides of Torment, которое добавит в Total War: Warhammer 3 трёх новых легендарных лордов. DLC будет включать в себя: Айслинн, Владычицу Моря (высшие эльфы); Дечалу, Отвергнутую (Слаанеш); и Сайла, Неверного (Норска). Каждый персонаж предлагает собственную кампанию с уникальной механикой, новыми юнитами и уникальными историями в режиме «Бессмертные империи».

Помимо платного контента, обновление 7.0 также будет включать 104-го бесплатного легендарного лорда серии — Маску Слаанеш, доступную всем игрокам в рамках следующего патча. Этот новый персонаж описывается как демон, проклятый Тёмным Принцем, обречённый на вечный танец в мирах Хаоса.

Обновление также принесёт улучшения игрового процесса и обновления всех фракций, входящих в комплект, что позволит игрокам вернуться к предыдущим кампаниям с обновлённой механикой.