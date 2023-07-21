В Total War Warhammer 3 появятся долгожданные функции Immortal Empires ©

Total War Warhammer 3, несомненно, является одной из самых амбициозных стратегических игр, которые мы когда-либо видели на ПК, и она стала еще лучше. Обновление включает в себя несколько долгожданных функций для режима кампании Immortal Empires, а также возможность напрямую влиять на сложность вражеского ИИ во время сражений и ряд новых зданий.



В своем последнем блоге команда Creative Assembly подробно рассказывает о следующих обновлениях для Total War Warhammer 3. Первое и, пожалуй, самое интересное - это появление достижений для Immortal Empires. Учитывая, насколько обширным может быть этот всеохватывающий режим, объединяющий все три игры серии Total War Warhammer в одну огромную кампанию, достижения станут отличным способом отслеживать свой прогресс.



Каждая играбельная раса из Total War Warhammer 1 и 2, а также недавно добавленные гномы Хаоса теперь получат по паре достижений - одно из них вы получите за прохождение кампании Immortal Empires на любом уровне сложности, а другое - за прохождение кампании на уровне Legendary. Для получения этих достижений необходимо выполнить условия "Долгой победы" для своей расы.



Если вы только начинаете играть в Immortal Empires и немного ошеломлены тем, как много всего происходит, вам тоже повезло. "Первые несколько кампаний Immortal Empires показались нам несколько скудными", - признается Creative Assembly. "Игроки попадают в игру без особого контекста и часто могут быть немного бесцельными".



Чтобы исправить это, в начале каждой кампании будут появляться обучающие миссии, которые проведут вас через первые ходы, заставят атаковать вражеские войска и захватить поселение, чтобы освоить основы. "В настоящее время они в основном общие для всех фракций, но со временем мы сможем сделать их более индивидуальными, добавив при необходимости повествование и даже специальные обучающие задания для уникальных фракций".

Кроме того, CA добавила дополнительный ползунок в настройки сложности боя. Он позволяет контролировать бонусы, получаемые ИИ за определенные показатели, и может быть настроен отдельно от выбранной сложности. "Мы получили много отзывов о том, что на более высоких уровнях сложности боевой ИИ может восприниматься как читер, поскольку он получает много бонусов к определенным показателям", - поясняют в CA. "Это дает игроку гораздо более тонкий контроль над ИИ, с которым он сражается, и позволяет сделать игру более настраиваемой". Эти настройки могут быть применены как к сражениям в кампании, так и к пользовательским боям, что позволяет в большей степени контролировать то, с чем предстоит сражаться.



В заключение CA сообщает, что в настоящее время завершается доработка "нескольких новых знаковых зданий на карте кампании". В блоге сообщается о том, чего можно ожидать: "Костяной столб", "Зверинец Аграммона", "Монолит кровавой руки", "Дворец свитков", "Порт флота Великого Дракона" и "Зал возрождения".