В Total War: Warhammer 40,000 на старте появятся предатели Империума - они будут устраивать восстания по ходу кампании

В Total War: Warhammer 40,000 игрокам придётся сражаться не только с основными противниками. Creative Assembly подтвердила присутствие Предательской гвардии — бывших солдат Имперской гвардии, которые перешли на сторону Хаоса или восстали против Империума.

Представитель Creative Assembly Дэйв Петри рассказал, что предатели будут присутствовать в игре уже на старте и станут полноценной угрозой во время кампании. По его словам, они будут появляться в качестве противников, устраивать беспорядки и провоцировать восстания.

При этом разработчики пока не раскрывают, насколько Предательская гвардия будет отличаться от обычной Имперской гвардии в бою. Неизвестно и то, смогут ли игроки управлять этой фракцией или она останется исключительно противником на карте кампании.

Особенно интересно, что иконку Предательской гвардии уже заметили на карте во время демонстрации игры на Gamescom, хотя напрямую столкнуться с ней журналистам не удалось.

Пока Creative Assembly официально подтвердила четыре играбельные фракции — космодесантников, орков, эльдари и Имперскую гвардию. Однако появление предателей может оказаться первым намёком на более масштабное присутствие Хаоса в будущем. Разработчики уже заявляли о планах добавлять новые фракции после релиза, поэтому безымянные «восстания» могут оказаться лишь началом.